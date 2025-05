Concertone medley al bacio di Noemi e Big Mama Si balla con Alfa e Brave Scaletta| Polemiche su Lauro 100 mila in piazza

piazza San Giovanni in Laterano

Concertone, si riparte: medley «al bacio» di Noemi e Big Mama. Show di Gaia. Scaletta| Polemiche su Lauro, 100 mila in piazza - Dai conduttori a come seguirlo in tv, radio e streaming: la guida completa all'evento di piazza San Giovanni in Laterano

Noemi, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Qui padrona di casa, vorrei un Claudio Ranieri nella mia vita» - La nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato anche del suo nuovo singolo in uscita Non sono io e della Roma di Claudio Ranieri Vi presentiamo la nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. L’artista ci ha raccontato l’emozione di tornare a condurre l’evento, anticipandoci anche l’uscita del suo nuovo singolo Non sono io, e condividendo il suo affetto per la Roma di Claudio Ranieri. 🔗.com

Primo maggio 2025: Noemi, Ermal Meta e Bigmama presentano il Concertone - Questa sera, martedì 8 aprile, il Tg3 (in diretta dalle ore 19.00) darà ufficialmente il via al conto alla rovescia per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl, Uil, organizzato da iCompany, ospitando i presentatori di quest’anno: Noemi, Ermal Meta e Bigmama. I tre artisti tornano così sul palco del Concertone dopo l’esperienza della scorsa edizione, che ha registrato lo share tv più alto dal 2009 e, con #1M2024, ha raggiunto una copertura sui social di oltre 42milioni di contatti unici e 227milioni di impression. 🔗lapresse.it

Concertone, bacio saffico tra Noemi e BigMama sulle note di "I kissed a girl" in diretta tv - «I kissed a girl and I liked it», «Ho baciato una ragazza e mi è piaciuto», cantava Katy Perry nel tormentone del 2008, diventato un inno lgbtq. Sul palco del ... 🔗ilmattino.it

Concertone, bacio a stampo Noemi-Big Mama. Show di Gaia, l'appello di Ermal Meta - Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbolici per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini; Daniela ... 🔗ilmessaggero.it

Concertone, top e flop: i problemi (imbarazzanti) di Gaia con l'autotune, il bacio di BigMama, la sorpresa di Toscano. Cosa è successo - I problemi con l'autotune di Gaia, l'appello per la Palestina dei Patagarri e l'omaggio a Papa Francesco. Non ci sono stati colpi di scena al Concertone del Primo Maggio in Piazza ... 🔗msn.com