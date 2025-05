Concertone le pagelle | Tredici Pietro 7 si prende il palco Leo Gassmann 6 coraggioso Dente 6 datato

palco di Piazza San Giovanni, in diretta su Rai3 (e in simulcast. 🔗 Leggo.it - Concertone, le pagelle: Tredici Pietro (7) si prende il palco, Leo Gassmann (6) coraggioso, Dente (6) datato Saranno più di gli 40 artisti che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per la maratona di circa 10 ore daldi Piazza San Giovanni, in diretta su Rai3 (e in simulcast. 🔗 Leggo.it

Tredici Pietro: «Io, figlio ingrato, dicevo “non sono Morandi”. Oggi vedo il bello dell’eredità artistica» - Il rapper, figlio di Gianni Morandi, lancia il suo nuovo album, Non guardare giù, in cui affronta fragilità, insicurezze e sfide interiori: «Siamo noi a costruire i nostri demoni. Crescere significa mettersi in discussione. Il legame con mio padre? Stupidamente non volevo vederne il lato positivo» 🔗vanityfair.it

Tredici Pietro nel nuovo album racconta il buio che lo ha avvolto e la rinascita, provando che anche i contesti più sereni possono misurarsi con l'ombra - Tredici Pietro ha compiuto un viaggio faticoso dentro di sè. Lo racconta in Non guardare giù, l'album in release dal prossimo 4 aprile, sviluppato durante sessioni di scrittura in Umbria e composto da 13 tracce, tra cui tre brani già pubblicati: verità, prodotto da Sedd e Tommaso Ottomano e che aveva presentato in concorso per Sanremo 2025, il disarmante morire con Nerissima Serpe, Serve amore con Irbis. 🔗gqitalia.it

Tredici Pietro: “Mi facevo del male usando sostanze, a mio padre Gianni Morandi non ho voluto dirlo” - Tredici Pietro, figlio del noto cantautore Gianni Morandi, pubblicherà il suo nuovo album Non guardare giù il prossimo 4 aprile. Un disco che racconta di un momento difficile della sua vita tra "comportamenti autolesionistici e uso di sostanze".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tredici Pietro, chi è: figlio di Gianni Morandi prestato al rap/ “Giudicato prima di conoscermi” - Tredici Pietro, chi è il figlio di Gianni Morandi che fa rap fin da quando era un adolescente? L'esperienza nella musica e l'amore: è fidanzato? 🔗ilsussidiario.net

