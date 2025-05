Concertone del Primo maggio | la scaletta

Concertone del Primo maggio di Roma, tornato in piazza San Giovanni in Laterano, è iniziato alle 15.17 con Leo Gassmann, che ha intonato Bella ciao. «Ottant’anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un’Italia libera e democratica, erano ragazzi e ragazze come noi. Non dimentichiamo», ha detto Gassmann dal palco. La chiusura del Concertone, attorno alle mezzanotte, sarà affidata a Gabry Ponte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai 3 (@instarai3)Ecco la scaletta: Orchestraccia e Mundial (15.23); Il Mago del gelato (15.32); Giglio (15.44); Mimi (15.49); Anna and Vulkan (15:54); Anna Carol (16.02); Bambole di Pezza (16.13); Senhit (16.21); Andrea Cerrato (16.29); Pierdavide Carone (16.40); Ele A (16.46); Tredici Pietro (16. 🔗 Lettera43.it - Concertone del Primo maggio: la scaletta Ildeldi Roma, tornato in piazza San Giovanni in Laterano, è iniziato alle 15.17 con Leo Gassmann, che ha intonato Bella ciao. «Ottant’anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un’Italia libera e democratica, erano ragazzi e ragazze come noi. Non dimentichiamo», ha detto Gassmann dal palco. La chiusura del, attorno alle mezzanotte, sarà affidata a Gabry Ponte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai 3 (@instarai3)Ecco la: Orchestraccia e Mundial (15.23); Il Mago del gelato (15.32); Giglio (15.44); Mimi (15.49); Anna and Vulkan (15:54); Anna Carol (16.02); Bambole di Pezza (16.13); Senhit (16.21); Andrea Cerrato (16.29); Pierdavide Carone (16.40); Ele A (16.46); Tredici Pietro (16. 🔗 Lettera43.it

Approfondimenti da altre fonti

Concertone del Primo Maggio 2025, la scaletta, gli orari e dove vederlo in tv - Ecco la scaletta e gli orari del Concertone del Primo Maggio 2025 di Roma che torna in piazza San Giovanni con un cast di alto livello Tutto pronto per il tradizionale Concertone del Primo Maggio di Roma che torna, dopo un anno di pausa a causa di lavori alla pavimentazione, in piazza San Giovanni. A condurre, dopo il successo della scorsa edizione, di nuovo il trio formato da Ermal Meta, Noemi e BigMama, con le incursioni del fisico Vincenzo Schettini. 🔗.com

Leo Gassman apre con «Bella ciao»: cominciato il Concertone del Primo Maggio. La scaletta | Polemiche su Achille Lauro - Dai conduttori a come seguirlo in tv, radio e streaming: la guida completa all'evento di piazza San Giovanni in Laterano 🔗xml2.corriere.it

Primo maggio, concertone di Roma: Leo Gassmann apre la festa con "Bella ciao". Gli artisti sul palco: scaletta - Si accendono i riflettori sul Concertone del primo Maggio che quest'anno torna in piazza San Giovanni in Laterano completamente restaurata. La scaletta della giornata 🔗affaritaliani.it

Approfondimenti da altre fonti

Concerto Primo Maggio a Taranto, dove vederlo: orario, scaletta, cantanti; Concerto Primo Maggio 2025, la diretta tv: orario, scaletta e cantanti; Scaletta 1 maggio 2025 in diretta tv, l'ordine dei cantanti. Papa Francesco: La musica è pace; Concerto del Primo Maggio a Roma: apre Leo Gassmann con Bella Ciao. DIRETTA. 🔗Ne parlano su altre fonti

Concertone del Primo maggio: la scaletta - Il Concertone del Primo maggio di Roma, tornato in piazza San Giovanni in Laterano, è iniziato alle 15.17 con Leo Gassmann, che ha intonato Bella ciao. «Ottant’anni fa uomini e donne coraggiose ci han ... 🔗msn.com

Il Concerto del Primo Maggio: Noemi, Ermal Meta e Big Mama padroni di casa. La scaletta - 1 maggio, Ermal Meta: "Chi lavora deve avere certezza di tornare a casa" "Chi va a lavorare deve avere la certezza di tornare a casa, la missione per cui ci battiamo questa è proprio questa". Lo ha de ... 🔗msn.com

Concerto del Primo Maggio 2025: scaletta definitiva, orari e cantanti. Da Achille Lauro a Giorgia - L'1 maggio 2025 si terrà il Concerto dalle 13:30 alla mezzanotte con tanti ospiti e momenti di riflessione e spettacolo: tutte le anticipazioni e la scaletta ... 🔗libero.it