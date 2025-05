Concertone del Primo maggio dal palco Bella ciao e l’urlo Palestina libera

palco: bruciate le bandiere Ue, Usa e Israele. Lo spezzone sociale ha sovrastato tutti gli altri 🔗 Ilgiornale.it - Concertone del Primo maggio, dal palco "Bella ciao" e l’urlo "Palestina libera" A Torino i centri sociali si prendono il: bruciate le bandiere Ue, Usa e Israele. Lo spezzone sociale ha sovrastato tutti gli altri 🔗 Ilgiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

Concertone del Primo maggio 2025, da Achille Lauro a Lucio Corsi ecco tutti i musicisti sul palco e dove vederlo - Svelato stamane durante una conferenza stampa nella sede Rai di Via Asiago il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Sono 44 gli artisti, tra big ed esordienti, che si alterneranno sul palco di quello che si può considerare il secondo evento della stagione musicale italiana dopo il Festival di Sanremo, anzi, come lo ha definito il direttore artistico Massimo Bonelli: «L’emporio della musica italiana». 🔗open.online

Vincenzo Schettini, chi è il prof star del web sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma - (Adnkronos) – Vincenzo Schettini sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori. Il professore di Fisica sarà al fianco di Ermal Meta, Noemi e BigMama alla conduzione dello show. Ecco chi è il docente influencer, star dei […] L'articolo Vincenzo Schettini, chi è il prof star del web sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Torna il 'concertone' del Primo Maggio a Parco San Felice: sul palco ospiti nazionali e talenti locali - Torna a Foggia, per il secondo anno consecutivo, il concertone del Primo Maggio. Il polmone verde della città, Parco San Felice, sarà ancora una volta teatro del grande evento gratuito che celebra la musica, l’arte, la cultura urbana e il lavoro in tutte le sue declinazioni, organizzato... 🔗foggiatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Concertone del primo maggio, dal palco Bella ciao e l’urlo “Palestina libera”; Sul palco del Concertone oltre 50 artisti, anche Achille Lauro, Giorgia, Lucio Corsi e Gabry Ponte - Il toccante omaggio sul palco a Paolo Benvegnù; Concertone del Primo maggio a Roma: i Patagarri scatenano la piazza al grido di “Free Palestine”; Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città. 🔗Cosa riportano altre fonti

Concertone del primo maggio, dal palco "Bella ciao" e l’urlo “Palestina libera” - A Torino i centri sociali si prendono il palco: bruciate le bandiere Ue, Usa e Israele. Lo spezzone sociale ha sovrastato tutti gli altri ... 🔗msn.com

Concertone, le pagelle: Gaia (4) cringe, Tredici Pietro (7) si prende il palco, Leo Gassmann (6) coraggioso - Saranno più di gli 40 artisti che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per la maratona di circa 10 ore dal palco di Piazza San Giovanni, in diretta su Rai3 (e in simulcast su ... 🔗msn.com

Primo maggio, la diretta del concerto di Taranto: sul palco Paolo Rossi, Tommy Cash e Il Teatro degli orrori - I tre direttori artistici Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino condurranno la giornata insieme ad Andrea Rivera [Video] ... 🔗ilfattoquotidiano.it