Concertone del Primo Maggio 2025 ecco la scaletta e gli orari | apre Leo Gassmann chiude Gabry Ponte

ecco la scaletta e gli orari del Concertone del Primo Maggio 2025 di Roma che torna in piazza San Giovanni con un cast di alto livello, apre Leo Gassmann e chiude Gabry Ponte

Tutto pronto per il tradizionale Concertone del Primo Maggio di Roma che torna, dopo un anno di pausa a causa di lavori alla pavimentazione, in piazza San Giovanni. A condurre, dopo il successo della scorsa edizione, di nuovo il trio formato da Ermal Meta, Noemi e BigMama, con le incursioni del fisico Vincenzo Schettini. Una lunga diretta su Rai3, dalle 15.15 alle 19 e poi dalle 20 a mezzanotte, per seguire una giornata ricca di musica e di spunti di riflessione sul mercato del lavoro e sulla società.

La scaletta del Concertone del Primo Maggio 2025
15.17 – Leo Gassmann canta Bella ciao
15.23 – Orchestraccia e Mundial cantano La santa e Lu porcu cu tre piedi

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Primo maggio 2025: Noemi, Ermal Meta e Bigmama presentano il Concertone - Questa sera, martedì 8 aprile, il Tg3 (in diretta dalle ore 19.00) darà ufficialmente il via al conto alla rovescia per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl, Uil, organizzato da iCompany, ospitando i presentatori di quest’anno: Noemi, Ermal Meta e Bigmama. I tre artisti tornano così sul palco del Concertone dopo l’esperienza della scorsa edizione, che ha registrato lo share tv più alto dal 2009 e, con #1M2024, ha raggiunto una copertura sui social di oltre 42milioni di contatti unici e 227milioni di impression. 🔗lapresse.it

