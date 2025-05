Concertone del 1 maggio dal palco Bella ciao e l’urlo Palestina libera

palco: bruciate le bandiere Ue, Usa e Israele. Lo spezzone sociale ha sovrastato tutti gli altri 🔗 Ilgiornale.it - Concertone del 1° maggio, dal palco "Bella ciao" e l’urlo "Palestina libera" A Torino i centri sociali si prendono il: bruciate le bandiere Ue, Usa e Israele. Lo spezzone sociale ha sovrastato tutti gli altri 🔗 Ilgiornale.it

Al Concertone 2025 sbarca Lucio Corsi, svelati i primi nomi sul palco il 1° maggio: chi sono gli altri big di Sanremo - Annunciati oggi i primi nomi dei protagonisti del Concertone del Primo Maggio di Roma, uno dei più importanti appuntamenti della stagione musicale italiana. Una lineup che si presenta subito entusiasmante e che accompagnerà degnamente il ritorno dello storico live della Festa dei Lavoratori romana in Piazza San Giovanni in Laterano. Quindici i volti degli ospiti rivelati oggi al pubblico, di solito la totalità dei partecipanti al concerto supera anche la quarantina, quindi possiamo serenamente considerarlo un antipasto. 🔗open.online

Concertone del Primo maggio 2025, da Achille Lauro a Lucio Corsi ecco tutti i musicisti sul palco e dove vederlo - Svelato stamane durante una conferenza stampa nella sede Rai di Via Asiago il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Sono 44 gli artisti, tra big ed esordienti, che si alterneranno sul palco di quello che si può considerare il secondo evento della stagione musicale italiana dopo il Festival di Sanremo, anzi, come lo ha definito il direttore artistico Massimo Bonelli: «L’emporio della musica italiana». 🔗open.online

Concertone del 1° maggio, dal palco "Bella ciao" e l’urlo "Palestina libera" - Le parti sociali protagoniste del 1° maggio hanno alzato bandiera bianca a Torino e i pro Palestina esultano: "Ci siamo presi il palco". Quella che sarebbe dovuta essere una giornata dedicata a tutti ... 🔗msn.com

Concertone, le pagelle: Gaia (4) cringe, Tredici Pietro (7) si prende il palco, Leo Gassmann (6) coraggioso - Saranno più di gli 40 artisti che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per la maratona di circa 10 ore dal palco di Piazza San Giovanni, in diretta su Rai3 (e in simulcast su ... 🔗msn.com

Diretta Concertone Primo maggio, show di Gaia. Attese Elodie e Giorgia - Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbolici per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini; Daniela ... 🔗leggo.it