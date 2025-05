Concertone del 1 maggio apre Leo Gassmann con Bella ciao Attesa per Lucio Corsi Ghali e Achille Lauro | la scaletta completa

Gassmann con la mano sul cuore dà il via alla diretta del Concertone del Primo maggio da piazza San Giovanni a Roma, in diretta su Rai3 e Radio2. «Ottanta anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un’Italia libera e democratica – ha detto il cantante – ed erano ragazzi e ragazze come voi. Non dimentichiamo. Buon primo maggio». La musica è partita dalle 13.30, quando i vincitori del contest per emergenti 1Mnext Cordio, Dinìche e Fellow insieme a Cyrus, i Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, Save Our Souls e Vincenzo Capua hanno iniziato a scaldare la piazza.Il tema del Concertone 2025«Sul lavoro troppe incertezze, troppi infortuni, troppe morti. Chi va a lavorare deve avere la certezza di tornare a casa», ha detto Ermal Meta, conduttore del Concertone del Primo maggio insieme a Noemi e BigMama, affiancati da Vincenzo Schettini, ricordando il tema scelto quest’anno dai sindacati «Uniti per un lavoro sicuro». 🔗 Un papavero rosso alle spalle, la voce appena accennata, Leocon la mano sul cuore dà il via alla diretta deldel Primoda piazza San Giovanni a Roma, in diretta su Rai3 e Radio2. «Ottanta anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un’Italia libera e democratica – ha detto il cantante – ed erano ragazzi e ragazze come voi. Non dimentichiamo. Buon primo». La musica è partita dalle 13.30, quando i vincitori del contest per emergenti 1Mnext Cordio, Dinìche e Fellow insieme a Cyrus, i Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, Save Our Souls e Vincenzo Capua hanno iniziato a scaldare la piazza.Il tema del2025«Sul lavoro troppe incertezze, troppi infortuni, troppe morti. Chi va a lavorare deve avere la certezza di tornare a casa», ha detto Ermal Meta, conduttore deldel Primoinsieme a Noemi e BigMama, affiancati da Vincenzo Schettini, ricordando il tema scelto quest’anno dai sindacati «Uniti per un lavoro sicuro». 🔗 Open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concertone Primo Maggio Roma, le pagelle: apre Leo Gassmann con "Bella ciao", tra i più attesi Giorgia e Achille Lauro - Saranno più di gli 40 artisti che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per la maratona di circa 10 ore dal palco di Piazza San Giovanni, in diretta su Rai3 (e in simulcast... 🔗leggo.it

Leo Gassmann apre il Concertone del Primo Maggio con Bella Ciao - Un papavero rosso alle spalle, la voce appena accennata, Leo Gassmann - mano sul cuore - ha avuto il compito di dare il via al Concertone del Primo Maggio, intonando Bella Ciao. "Ottanta anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un'Italia libera e democratica ed erano ragazzi e ragazze come voi. Non dimentichiamo. Buon primo maggio", ha detto l'artista romano alla fine della sua esibizione. 🔗quotidiano.net

Leo Gassman apre con «Bella ciao»: cominciato il Concertone del Primo Maggio. La scaletta | Polemiche su Achille Lauro - Dai conduttori a come seguirlo in tv, radio e streaming: la guida completa all'evento di piazza San Giovanni in Laterano 🔗xml2.corriere.it

Approfondimenti da altre fonti

Concerto primo maggio, apre Gassmann con Bella ciao: scaletta e programma a Roma; Concerto del Primo Maggio a Roma: apre Leo Gassmann. DIRETTA; Il Concerto del Primo Maggio: Noemi, Ermal Meta e Big Mama padroni di casa. La scaletta - Leo Gassman apre il Concertone del 1 maggio con 'Bella ciao'; Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Concertone del 1° maggio, apre Leo Gassman con «Bella ciao». Attesa per Lucio Corsi, Ghali e Achille Lauro: la scaletta completa - Il Concertone organizzato dai sindacati torna in piazza san Giovanni a Roma. L'omaggio a papa Francesco e il tema di quest'anno contro le morti sul lavcoro L'articolo Concertone del 1° maggio, apre Le ... 🔗msn.com

Il Concertone, Leo Gassmann apre con “Bella ciao”. Poi l’omaggio a Papa Francesco - Il Concertone del Primo Maggio omaggia papa Francesco. Le sue parole sono riecheggiate in una piazza San Giovanni che già dal primo pomeriggio è piena. "La musica è bellezza e strumento di pace, una ... 🔗ilsecoloxix.it

Concerto 1 maggio Roma, apre Gassmann con Bella ciao: scaletta e orari Giorgia e Achille Lauro - Si accendono i riflettori sul Concertone del primo Maggio a Roma, quest'anno l'evento torna in piazza San Giovanni in Laterano completamente restaurata. Ad aprire la grande festa musicale dedicata ai ... 🔗informazione.it