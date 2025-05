Concertone dal palco Bella ciao e Palestina libera Gli ebrei | Invocano nostra distruzione

palco: bruciate le bandiere Ue, Usa e Israele. Lo spezzone sociale ha sovrastato tutti gli altri. A Roma cori per la Palestina 🔗Ilgiornale.it Ilgiornale.it - Concertone, dal palco "Bella ciao" e "Palestina libera". Gli ebrei: "Invocano nostra distruzione" A Torino i centri sociali si prendono il: bruciate le bandiere Ue, Usa e Israele. Lo spezzone sociale ha sovrastato tutti gli altri. A Roma cori per la

Se ne parla anche su altri siti

Concertone del 1° maggio, dal palco "Bella ciao" e l’urlo "Palestina libera" - A Torino i centri sociali si prendono il palco: bruciate le bandiere Ue, Usa e Israele. Lo spezzone sociale ha sovrastato tutti gli altri 🔗ilgiornale.it

Concertone del primo maggio, dal palco "Bella ciao" e l’urlo “Palestina libera” - A Torino i centri sociali si prendono il palco: bruciate le bandiere Ue, Usa e Israele. Lo spezzone sociale ha sovrastato tutti gli altri 🔗ilgiornale.it

Leo Gassman apre con Bella ciao: la scaletta. Via al Concertone del Primo Maggio | Sul palco risuonano le parole del Papa sul lavoro - Dai conduttori a come seguirlo in tv, radio e streaming: la guida completa all'evento di piazza San Giovanni in Laterano 🔗xml2.corriere.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Concertone del 1° maggio, dal palco Bella ciao e l’urlo Palestina libera; Sul palco del Concertone oltre 50 artisti, anche Achille Lauro, Giorgia, Lucio Corsi e Gabry Ponte; Primo maggio, concertone di Roma: Leo Gassmann apre la festa con Bella ciao. Gli artisti sul palco: scaletta; Concerto del Primo Maggio a Roma: BigMama su haters. DIRETTA. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Concertone, dal palco "Bella ciao" e "Palestina libera". Gli ebrei: "Invocano nostra distruzione" - A Torino i centri sociali si prendono il palco: bruciate le bandiere Ue, Usa e Israele. Lo spezzone sociale ha sovrastato tutti gli altri. A Roma cori per la Palestina ... 🔗msn.com

Concertone Primo Maggio, la diretta: dove e quando vederlo. Apertura affidata a Leo Gassmann con Bella Ciao - Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbolici per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini; Daniela ... 🔗ilmattino.it

Concertone, apertura affidata a Leo Gassmann con Bella Ciao - Il Concertone del Primo Maggio a piazza San Giovanni a Roma, prenderà il via su Rai3 alle 15.15 con Leo Gassmann. Al giovane artista il compito di portare sul palco l'immancabile Bella Ciao. Sono ... 🔗ansa.it