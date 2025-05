Concertone 1 maggio Roma | ecco il cast completo dei cantanti e dove si svolge

Concertone del 1° maggio a Roma con un cast ricco di nomi importanti nel panorama della musica italiana. ecco tutti i protagonisti della manifestazione Romana!Leggi anche: Brunori Sas perché si chiama così? Sapete che ha una moglie e una figlia?Come ogni anno torna il Concertone del 1° maggio a Roma e, come sempre, per il 2025 il cast è ricco di cantanti che si esibiranno sul palco della manifestazione. ecco tutti i dettagli!dove si svolgePalcoscenico della manifestazione Romana torna a essere l’iconica Piazza San Giovanni che, come in passato, riesce ad accogliere un pubblico sempre più numeroso.A condurre il Concerto del 1° maggio 2025 a Roma sono stati chiamati sul palco di Piazza San Giovanni tre personaggi molto famosi nel mondo della musica: Noemi, Ermal Meta e BigMama. 🔗 Donnapop.it - Concertone 1° maggio Roma: ecco il cast completo dei cantanti e dove si svolge Grande attesa per ildel 1°con unricco di nomi importanti nel panorama della musica italiana.tutti i protagonisti della manifestazionena!Leggi anche: Brunori Sas perché si chiama così? Sapete che ha una moglie e una figlia?Come ogni anno torna ildel 1°e, come sempre, per il 2025 ilè ricco diche si esibiranno sul palco della manifestazione.tutti i dettagli!siPalcoscenico della manifestazionena torna a essere l’iconica Piazza San Giovanni che, come in passato, riesce ad accogliere un pubblico sempre più numeroso.A condurre il Concerto del 1°2025 asono stati chiamati sul palco di Piazza San Giovanni tre personaggi molto famosi nel mondo della musica: Noemi, Ermal Meta e BigMama. 🔗 Donnapop.it

Su altri siti se ne discute

Concertone Primo Maggio: da Lucio Corsi a Gabry Ponte, ecco chi ci sarà a Roma - (Adnkronos) – Il cast del Concerto del Primo Maggio di Roma comincia a prendere forma. Da Alfa a Shablo, passando per Brunori Sas, Gabry Ponte, Gaia, Lucio Corsi e Joan Thiele: ecco chi sono gli artisti che saliranno sul palco in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori con una maratona […] L'articolo Concertone Primo Maggio: da Lucio Corsi a Gabry Ponte, ecco chi ci sarà a Roma proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Concertone primo maggio a Roma, ecco i primi cantanti annunciati - ROMA (ITALPRESS) – Si accendono i riflettori sull’edizione 2025 del concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. L’appuntamento con la grande musica dal vivo torna come sempre in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori con una maratona di musica, impegno e spettacolo, presentato da Noemi, Ermal Meta e Bigmama ai quali si affiancherà per una serie di incursioni il professore star dei social Vincenzo Schettini. 🔗unlimitednews.it

Vincenzo Schettini, chi è il prof star del web sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma - (Adnkronos) – Vincenzo Schettini sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori. Il professore di Fisica sarà al fianco di Ermal Meta, Noemi e BigMama alla conduzione dello show. Ecco chi è il docente influencer, star dei […] L'articolo Vincenzo Schettini, chi è il prof star del web sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Cosa riportano altre fonti

Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città; Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: la scaletta e l’elenco dei cantanti che si esibiscono; Concertone Primo Maggio 2025 Roma: strade chiuse, divieti di sosta e modifiche alla viabilità; Concerto del Primo Maggio 2025: scaletta definitiva, orari e cantanti. Da Achille Lauro a Giorgia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: da Achille Lauro a Elodie e Giorgia - Il concertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2025, scaletta cantanti, conduttori e guida per seguirlo da piazza San Giovanni. 🔗gazzetta.it

Concertone Primo Maggio a Roma, la scaletta: apre Leo Gassmann. Ordine uscita cantanti, orario, dove vederlo in tv - Le telecamere di Rai3 si accenderano alle 15, quando il romano Leo Gassmann, primo in scaletta, si presenterà sul palco davanti alla folla e inaugurerà la maratona televisiva sulle ... 🔗msn.com

Concerto del Primo Maggio 2025: scaletta definitiva, orari e cantanti. Da Achille Lauro a Giorgia - L'1 maggio 2025 si terrà il Concerto dalle 13:30 alla mezzanotte con tanti ospiti e momenti di riflessione e spettacolo: tutte le anticipazioni e la scaletta ... 🔗libero.it