Concertone 1 maggio il racconto Ed è subito Bella Ciao

maggio, ecco la "piazzata rossa" del Concertone in San Giovanni, a Roma. Musica - e politica - dalle 13.30 a mezzanotte, oltre 50 gli artisti sul palco, migliaia di persone assiepate tra il pubblico. In conduzione il terzetto composto da Bigmama, Ermal Meta e Noemi. Tra i "big" schierati ecco Elodie, Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi e l'immancabile Ghali. I sindacati, per l'edizione 2025 del Concertone, hanno scelto lo slogan "uniti per un lavoro sicuro". Di seguito, gli "highlights" della giornataPrimo ricordo di Papa FrancescoVincenzo Schettini, divulgatore in veste di incursore, interroga i conduttori Ermal Meta, BigMama e Noemi sull’idea di onda sonora. Poi tutti insieme celebrano il ritorno a Piazza San Giovanni: quindi partono le immagini di papa Francesco che ricorda l’importanza della musica. 🔗 Liberoquotidiano.it - Concertone 1° maggio, il racconto. Ed è subito "Bella Ciao" Come ogni Primo, ecco la "piazzata rossa" delin San Giovanni, a Roma. Musica - e politica - dalle 13.30 a mezzanotte, oltre 50 gli artisti sul palco, migliaia di persone assiepate tra il pubblico. In conduzione il terzetto composto da Bigmama, Ermal Meta e Noemi. Tra i "big" schierati ecco Elodie, Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi e l'immancabile Ghali. I sindacati, per l'edizione 2025 del, hanno scelto lo slogan "uniti per un lavoro sicuro". Di seguito, gli "highlights" della giornataPrimo ricordo di Papa FrancescoVincenzo Schettini, divulgatore in veste di incursore, interroga i conduttori Ermal Meta, BigMama e Noemi sull’idea di onda sonora. Poi tutti insieme celebrano il ritorno a Piazza San Giovanni: quindi partono le immagini di papa Francesco che ricorda l’importanza della musica. 🔗 Liberoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Noemi, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Qui padrona di casa, vorrei un Claudio Ranieri nella mia vita» - La nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato anche del suo nuovo singolo in uscita Non sono io e della Roma di Claudio Ranieri Vi presentiamo la nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. L’artista ci ha raccontato l’emozione di tornare a condurre l’evento, anticipandoci anche l’uscita del suo nuovo singolo Non sono io, e condividendo il suo affetto per la Roma di Claudio Ranieri. 🔗.com

Concertone del 1° Maggio all’ombra del ponte di Tiberio, tutti gli ospiti del Marecchia Dream Fest - Cinque giorni di festa, una ventina di artisti, oltre cinquanta associazioni di volontariato da tutto il territorio, un grande parco, tre serate dj set, un villaggio brulicante di iniziative. Numeri che raccontano il Marecchia Dream Fest, l’ormai tradizionale concertone del Primo Maggio all’ombra... 🔗riminitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Breve storia del “Concertone” del primo maggio; Concertone 1° maggio, il racconto. Ed è subito Bella Ciao; Il “Concertone” del Primo maggio: storia del più grande evento gratuito di musica dal vivo in Italia; Da Vincenzo Mollica al record di Ambra Angiolini e Piero Chiambretti: storia del Concertone del Primo Maggio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Concerto 1° maggio a Roma, le nostre pagelle dei momenti più iconici - Veronica di Nocera è una forza. La musica dI Veronica di Nocera vuole raccontare un vissuto in costante evoluzione, un viaggio personale ed intimo, che si snoda attraverso le esperienze della ... 🔗tg24.sky.it

Breve storia del “Concertone” del primo maggio - Negli anni Novanta fu uno dei concerti gratuiti più importanti e partecipati d'Europa, ma ultimamente la sua rilevanza è un po' calata ... 🔗ilpost.it

Il Concertone, Leo Gassmann apre con “Bella ciao”. Poi l’omaggio a Papa Francesco - Il Concertone del Primo Maggio omaggia papa Francesco. Le sue parole sono riecheggiate in una piazza San Giovanni che già dal primo pomeriggio è piena. "La musica è bellezza e strumento di pace, una ... 🔗ilsecoloxix.it