Concertone 1 maggio 2025 a Roma scaletta completa | cantanti e canzoni orari e quando finisce

scaletta completa del Concertone 1 maggio 2025 a Roma: i cantanti e le canzoni con l'ordine di uscita e gli orari a partire dalle ore 15.00, quando andrà in onda su Rai 3. Apertura con Leo Gassmann sulle note di Bella ciao e chiusura alle 23.54 con Gabry Ponte e Tutta l'Italia.

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Noemi, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Qui padrona di casa, vorrei un Claudio Ranieri nella mia vita» - La nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato anche del suo nuovo singolo in uscita Non sono io e della Roma di Claudio Ranieri Vi presentiamo la nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. L’artista ci ha raccontato l’emozione di tornare a condurre l’evento, anticipandoci anche l’uscita del suo nuovo singolo Non sono io, e condividendo il suo affetto per la Roma di Claudio Ranieri. 🔗.com

Concerto del Primo Maggio 2025: scaletta definitiva, orari e cantanti. Da Achille Lauro a Giorgia - L'1 maggio 2025 si terrà il Concerto dalle 13:30 alla mezzanotte con tanti ospiti e momenti di riflessione e spettacolo: tutte le anticipazioni e la scaletta ... 🔗libero.it

Concerto 1 maggio 2025 a Roma, festa torna a San Giovanni: chi sale sul palco, gli orari - (Adnkronos) - Maratona di musica e impegno sociale. Oggi a Roma il Concerto del Primo Maggio 2025, promosso da Cgil, Cisl e Uil torna a Piazza San Giovanni in Laterano con la direzione artistica di Ma ... 🔗msn.com

Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: da Achille Lauro a Elodie e Giorgia - Il concertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2025, scaletta cantanti, conduttori e guida per seguirlo da piazza San Giovanni. 🔗gazzetta.it