Concerto Primo Maggio Leo Gassmann apre la maratona tv con Bella Ciao | Ci ricorda che 80 anni fa siamo stati liberati dalla violenza – La scaletta

Gassmann ad aprire la lunga kermesse canora del Concerto del Primo Maggio, che si tiene in piazza San Giovanni in Laterano a Roma: "Una grande emozione. Una canzone molto importante, molto significativa che ci ricorda che 80 anni fa siamo stati liberati da un'oppressione violenta che non ci permetteva di vivere in un Paese libero e democratico. È stata un lotta che è partita dai giovani, da ragazzi e ragazze che hanno voluto uscire da quel momento buio e quindi sono felice di cantarla anche per loro. È una grande responsabilità, storicamente parlando e è un bellissimo momento". Il cantautore ha lanciato lo scorso aprile il nuovo singolo "E poi sei arrivata tu".Si celebra così la Festa dei lavoratori con una maratona di musica, impegno e spettacolo sotto lo slogan "Uniti per un lavoro sicuro".

