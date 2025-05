Concerto primo maggio I Patagarri | Palestina libera Comunità ebraica | Ignobile

Patagarri al Concerto del primo maggio a San Giovanni, a Roma. La band intona 'Palestina libera' durante lo show. Durissima la reazione di Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma. "Appropriarsi della nostra cultura, delle melodie a noi più care, per invocare la nostra distruzione, è Ignobile. C'è . 🔗 (Adnkronos) – Polemiche per l'esibizione deialdela San Giovanni, a Roma. La band intona '' durante lo show. Durissima la reazione di Victor Fadlun, presidente delladi Roma. "Appropriarsi della nostra cultura, delle melodie a noi più care, per invocare la nostra distruzione, è. C'è . 🔗 Periodicodaily.com

