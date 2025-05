Concerto primo maggio Ghali ‘mollato’ dal microfono

Ghali infiamma piazza San Giovanni nel Concerto del primo maggio ma il microfono lo molla. Il cantante, impegnato sul palco del Concertone, è costretto ad una pausa forzata perché il microfono lo abbandona. Il pubblico continua a cantare sulla base che evita il silenzio totale. Ghali segnala il problema con ampi gesti e . 🔗 (Adnkronos) –infiamma piazza San Giovanni neldelma illo molla. Il cantante, impegnato sul palco delne, è costretto ad una pausa forzata perché illo abbandona. Il pubblico continua a cantare sulla base che evita il silenzio totale.segnala il problema con ampi gesti e . 🔗 Periodicodaily.com

