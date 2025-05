Concerto primo maggio Ghali ‘mollato’ dal microfono

Ghali infiamma piazza San Giovanni nel Concerto del primo maggio ma il microfono lo molla. Il cantante, impegnato sul palco del Concertone, è costretto ad una pausa forzata perché il microfono lo abbandona. Il pubblico continua a cantare sulla base che evita il silenzio totale. Ghali segnala il problema con ampi gesti e .

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

“Palestina libera” sulle note di una canzone ebraica: al concerto del Primo Maggio scoppia il caso Patagarri - L’appello della band milanese fa infuriare la Comunità ebraica di Roma: “Si appropriano della nostra cultura per invocare la nostra distruzione, è ignobile” ... 🔗msn.com

Ghali e il microfono muto al concerto del primo maggio - Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbolici per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini; Daniela Fumarola, leade ... 🔗informazione.it