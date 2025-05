Concerto primo maggio Carl Brave | Appello di Cecchettin su testi canzoni è giusto

Carl Brave, tra i protagonisti del Concertone del primo maggio a piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Un palco da cui il tema dei diritti ‘pompa nelle casse’ attraverso la voce . 🔗 (Adnkronos) – "Questo palco è una lente di ingrandimento sul mondo del lavoro per cercare di guardarlo nell’ottica giusta". A parlare all’Adnkronos è, tra i protagonisti delne dela piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Un palco da cui il tema dei diritti ‘pompa nelle casse’ attraverso la voce . 🔗 Periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città; Concerto primo maggio, Carl Brave: Appello di Cecchettin su testi canzoni è giusto; Sul palco del Concertone oltre 50 artisti, anche Achille Lauro, Giorgia, Lucio Corsi e Gabry Ponte - Al via la serata del Concertone; Scaletta 1 maggio 2025 in diretta tv, l'ordine dei cantanti. Si ricomincia con Carl Brave, Alfa e Arisa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Concerto primo maggio, Carl Brave: "Appello di Cecchettin su testi canzoni è giusto" - (Adnkronos) - "Questo palco è una lente di ingrandimento sul mondo del lavoro per cercare di guardarlo nell’ottica giusta". A parlare all’Adnkronos è Carl Brave, tra i protagonisti del Concertone del ... 🔗msn.com

Concerto primo maggio 2025, strade chiuse e linee bus deviate: tutte le info - Concerto primo maggio 2025, strade chiuse e linee bus deviate: tutte le informazioni nel dettaglio in vista del Concertone. Scopri di più ... 🔗tpi.it

Tutti i cantanti che si esibiranno al Concertone del Primo Maggio 2025 - Come avvenuto anche lo scorso anno, i primi ad esibirsi al Concerto del Primo Maggio 2025 di Roma saranno Cyrus, Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, SOS – Save Our Souls, Vincenzo Capu a e i 3 vincitori ... 🔗novella2000.it