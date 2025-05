Concerto Primo Maggio BigMama | Cicciona fai schifo vatti a nascondere Me lo sentivo dire ogni giorno Mi avete bullizzata per tutta la vita

BigMama è una delle co-conduttrici con Noemi e Ermal Meta del Concertone del Primo Maggio che si tiene in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. "Cicciona, fai schifo, vatti a nascondere. me lo sentivo dire ogni giorno e con quelle parole ho iniziato il discorso al mio Primo Concertone, tre anni fa".E ancora ricorda: "Tremavo, pero? mi sono liberata: 'Mi avete bullizzata per tutta la vita, guardate dove sono ora'. E mentre parlavo le persone cantavano: 'Sei bellissima'. A me? Non me lo aveva mai detto nessuno. Parleremo di sicurezza, lavoro, donne, uguaglianza, diritti. Siamo persone e tutti meritiamo una vita degna".In città si celebra Papa Francesco, la cantante non si professa credente: "Ma sto dalla parte opposta del demonio anche se non sono una persona religiosa. O perlomeno ho smesso in prima superiore: quando la vita e? difficile fai fatica a credere a un'entita? che permette quello che ti sta succedendo.

