Concerto Primo Maggio a Taranto dove vederlo | orario scaletta cantanti

Concerto del Primo Maggio oggi è anche a Taranto, con Uno Maggio Taranto che si conferma una mobilitazione partecipata, con migliaia di persone a celebrare la Festa dei Lavoratori. Quest'anno, i direttori artistici Antonio Diodato, Michele Riondino e Roy Paci, insieme al.

Concerto Primo Maggio a Roma e l’atteso Uno Maggio Taranto: anticipazioni e cantanti - Il Primo Maggio è la festa dei lavoratori ma questa data nel nostro Paese è da sempre sinonimo di musica, allegria e concerti. In tutta Italia, infatti, non mancano le manifestazioni di piazza che raccolgono giovani e meno giovani sotto a palchi festosi. Le più importanti – per dimensione della kermesse e anche per la storia che c’è dietro – sono soprattutto due: lo storico ‘concertone’ di Piazza San Giovanni a Roma e il concerto organizzato a Taranto dal 2013 per accendere i riflettori sulla cittadina pugliese e sui problemi legati all’Ilva. 🔗quotidiano.net

Tutti gli artisti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio di Taranto - Il 28 aprile sono stati resi noti i nomi degli artisti che saliranno sul palco in Piazza San Giovanni in occasione del Concertone di Roma, la lunga maratona musicale che dal 1990 celebra la Festa dei Lavoratori. Negli ultimi anni, tuttavia, lo storico live della capitale ha un degno competitor (o meglio, una valida alternativa): il Concerto del Primo Maggio di Taranto. I direttori artistici dell’evento saranno, ancora una volta, Diodato, Michele Riondino e Roy Paci, insieme ai Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. 🔗metropolitanmagazine.it

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Concerto Primo Maggio Taranto 2025/ Diretta, scaletta e come vederlo in streaming: Tommy Cash tra i cantanti - E mentre da Roma va in scena lo storico Concertone, da qualche anno anche a Taranto si svolge un evento che è riuscito ad attirare migliaia di spettatori si tratta del Concerto Primo Maggio Taranto ... 🔗ilsussidiario.net

Uno Maggio a Taranto: scaletta cantanti, location e orari. Tutte le info - Non solo Roma. Il concerto del primo maggio fa ballare anche Taranto. Lo show "l'Uno Maggio Libero e pensante di Taranto" torna al Parco Archeologico delle Mura Greche con tanti ... 🔗msn.com

Concerto Uno Maggio Taranto 2025: cantanti in scaletta e conduttori - Concerto Uno Maggio Taranto 2025: ecco chi sono i cantanti in scaletta e i conduttori dell'evento e come seguirlo in diretta. 🔗gazzetta.it