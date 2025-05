Concerto Primo Maggio 2025 Roma | scaletta aggiornata

scaletta ufficiale del Concertone del Primo Maggio a San GiovanniLeo Gassmann (15.15)Orchestraccia e Mundial (15.23)Il Mago del gela (15.32)Giglio (15.44)Mimi (15.49)Anna and Vulkan (15:54)Anna Carol (16.02)Bambole di Pezza (16.13)Senhit (16.21)Andrea Cerrato (16.29)Pierdavide Carone (16.40)Ele A (16.46)Tredici Pietro (16.54)Centomilacarie (17.02)Giulia Mei (17.10)Anna Castiglia (17.19)Mondo Marcio (17.27)Dente (17.39)Federica Abbate (17.46)Patagarri (17.50)Legno e Gio Evan (17.58)Eugenio in via di Gioia (18.09)Giorgio Poi (18.18)Gaia (18.26) che canta 'Chiamo io chiami tu', 'Fumo blu' e 'Addicted'Shablo (18.35) che canta 'La miaparola', 'Spirito libero' (con Giorgia) e 'Gelido' con Joshua e TormentoI Benvegnu (18.44) che cantano con Brunori e Ermal Meta 'Oceano' e 'Il mare verticale'Noemi, Ermal Meta e Big Mama (20.

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Concerto del Primo Maggio 2025: Ermal Meta, Noemi e BigMama di nuovo alla conduzione - Sono stati confermati alla conduzione del Concerto del Primo maggio, dopo l'esperienza dello scorso anno Noemi, Ermal Meta e BigMama. L'evento, che si terrà in piazza San Giovanni in Laterano, vedrà nuovamente il contest 1MNEXT e sarà trasmesso su Rai3.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Concerto del Primo Maggio 2025: scaletta definitiva, orari e cantanti. Da Achille Lauro a Giorgia - L'1 maggio 2025 si terrà il Concerto dalle 13:30 alla mezzanotte con tanti ospiti e momenti di riflessione e spettacolo: tutte le anticipazioni e la scaletta ... 🔗libero.it

Primo maggio 2025, oggi il concerto a Roma: orari e dove vederlo - Leo Gassmann apre il ‘Concerto del Primo Maggio’ a Roma sul palco di San Giovanni contando “Bella Ciao”. “Una grande emozione. Una canzone molto importante, molto significativa che ci ricorda che 80 a ... 🔗msn.com

Il Concerto del Primo Maggio: Noemi, Ermal Meta e Big Mama padroni di casa. La scaletta - 1 maggio, Ermal Meta: "Chi lavora deve avere certezza di tornare a casa" "Chi va a lavorare deve avere la certezza di tornare a casa, la missione per cui ci battiamo questa è proprio questa". Lo ha de ... 🔗msn.com