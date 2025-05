Tpi.it - Concerto primo maggio 2025: i cantanti che si esibiranno al Concertone

Quali sono i cantanti che si esibiranno al Concertone della Roma? L'evento quest'anno torna a svolgersi in piazza San Giovanni in Laterano, dopo che lo scorso anno si era dovuta spostare al Circo Massimo per i lavori del Giubileo. La conduzione quest'anno è affidata al trio Ermal Meta, Noemi e BigMama, pronti a fare scintille e far ballare e cantare il pubblico. Quest'anno ci sarà anche il professore star dei social Vincenzo Schettini che compirà alcune incursioni sul palco. Appuntamento dalle ore 15 fino a mezzanotte con diretta su Rai 3 e Radio 2.Ecco il cast completo (in ordine alfabetico): Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimi, Mondo Marcio, Orchestraccia ft.