Concerto primo maggio 2025 | come arrivare a Piazza San Giovanni

Concerto primo maggio 2025: come arrivare a Piazza San Giovannicome arrivare a Piazza San Giovanni in Laterano (Roma) per assistere al Concerto del primo maggio 2025? come ogni anno, il Concertone torna nuovamente in Piazza e propone una scaletta ricchissima, tra cantanti e ospiti anche internazionali. Di seguito vi spieghiamo come raggiungere la location del Concertone che si svolge, come da tradizione, in occasione della festa dei lavoratori.In occasione del Concerto del primo maggio 2025, Atac ha modificato alcune linee bus e ha previsto la chiusura di alcune stazioni metropolitane. Le strade chiuse al traffico per l’occasione sono le seguenti: via Carlo Felice, Piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tratto compreso tra Piazza di Porta San Giovanni e via Domenico Fontana). 🔗 Tpi.it - Concerto primo maggio 2025: come arrivare a Piazza San Giovanni SanSanin Laterano (Roma) per assistere aldelogni anno, ilne torna nuovamente ine propone una scaletta ricchissima, tra cantanti e ospiti anche internazionali. Di seguito vi spieghiamoraggiungere la location delne che si svolge,da tradizione, in occasione della festa dei lavoratori.In occasione deldel, Atac ha modificato alcune linee bus e ha previsto la chiusura di alcune stazioni metropolitane. Le strade chiuse al traffico per l’occasione sono le seguenti: via Carlo Felice,di Porta Sane via Emanuele Filiberto (tratto compreso tradi Porta Sane via Domenico Fontana). 🔗 Tpi.it

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Concerto del Primo Maggio 2025: Ermal Meta, Noemi e BigMama di nuovo alla conduzione - Sono stati confermati alla conduzione del Concerto del Primo maggio, dopo l'esperienza dello scorso anno Noemi, Ermal Meta e BigMama. L'evento, che si terrà in piazza San Giovanni in Laterano, vedrà nuovamente il contest 1MNEXT e sarà trasmesso su Rai3.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chi c’è al Concerto del primo maggio 2025 - Oggi, primo maggio 2025, in occasione della Festa dei lavoratori ci sarà il tradizionale concerto in piazza San Giovanni, a Roma. Il cosiddetto “ Concertone ” viene organizzato ogni anno dal 1990 dai ... 🔗ilpost.it

Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: da Achille Lauro a Elodie e Giorgia - Il concertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2025, scaletta cantanti, conduttori e guida per seguirlo da piazza San Giovanni. 🔗gazzetta.it

Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: la scaletta con gli orari tv. Chi sono i cantanti (in ordine alfabetico) - Chi canta, chi conduce, a che ora si parte e dove vederlo in tv. Ecco tutto ciò che dovete sapere sul Concertone di Piazza San Giovanni. Tra i più attesi Elodie, Achille Lauro e Lucio Corsi ... 🔗msn.com