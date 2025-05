Concerto Primo Maggio 2025 a Roma | la scaletta con gli orari tv Chi sono i cantanti in ordine alfabetico

Roma, 1 Maggio 2025 – Manca pochissimo all'inizio del Concertone del Primo Maggio a Roma, la manifestazione organizzata da CGIL, CISL e UIL che vedrà salire sul palco di Piazza San Giovanni moltissimi big della musica italiana. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento per non perdere nemmeno un minuto del grande spettacolo. Come ogni anno, resta il giallo intorno alla scaletta del Concerto del Primo Maggio, con l'ordine di esibizione dei cantanti. In Rete gira qualche traccia, ma non è verificata. Al momento l'elenco esatto di uscita degli artisti, in cronologico, non è stato ancora diffuso. Ad aprire la maratona tv dovrebbe essere Leo Gassman che intonerà 'Bella Ciao', da sempre icona e 'sigla' dell'evento. Il palco del Concerto del Primo Maggio, allestito in piazza San Giovanni a Roma, 27 aprile 2025.

Cosa riportano altre fonti

