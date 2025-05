Concerto del Primo Maggio 2025 | Musica Lavoro e Diritti in Piazza San Giovanni

Musica e impegno sociale

Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più attesi della primavera: il Concerto del Primo Maggio a Roma, che come da tradizione si svolge in Piazza San Giovanni in Laterano, rinnovata in vista del Giubileo. Migliaia di spettatori la affolleranno dal vivo, mentre milioni seguiranno l'evento in diretta su televisione, web e radio.

Il tema: "Uniti per un Lavoro sicuro"

L'edizione 2025 è dedicata a una questione cruciale: la sicurezza sul Lavoro. Lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil è chiaro: "Uniti per un Lavoro sicuro", e punta a sensibilizzare su salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro.

Gli organizzatori hanno spiegato che la Musica sarà il filo conduttore di questa riflessione collettiva, con il concept "Il futuro suona oggi". L'obiettivo è dare voce a generazioni in trasformazione e a un'Italia raccontata attraverso pop, rock d'autore, urban e Musica elettronica.

