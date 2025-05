Concerto 1 maggio 2025 a Taranto la line up | gli artisti oggi sul palco

Concerto del 1 maggio 2025 oggi anche a Taranto, con Uno maggio Taranto che si conferma una mobilitazione partecipata, con migliaia di persone a celebrare la Festa dei Lavoratori. Quest'anno, i direttori artistici Antonio Diodato, Michele Riondino e Roy Paci, insieme al Comitato 'Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti', hanno organizzato l'evento.

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Straborgo 2025, Gaia è la prima ospite: concerto in piazza Mazzini il 31 maggio - "Sesso e samba" di Gaia in coppia con Tony Effe è stato uno dei brani più ascoltati della scorsa estate, rimasto al primo posto in Fimi per 12 settimane consecutive e certificata 4 dischi di Platino. La cantante è pronta a riproporre il brano insieme agli altri contenuti ne "La rosa dei venti"... 🔗livornotoday.it

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: da Achille Lauro a Elodie e Giorgia - Il concertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2025, scaletta cantanti, conduttori e guida per seguirlo da piazza San Giovanni. 🔗gazzetta.it

Concerto 1 maggio 2025 a Roma, festa torna a San Giovanni: chi sale sul palco, gli orari - (Adnkronos) - Maratona di musica e impegno sociale. Oggi a Roma il Concerto del Primo Maggio 2025, promosso da Cgil, Cisl e Uil torna a Piazza San Giovanni in Laterano con la direzione artistica di Ma ... 🔗msn.com

Concerto del Primo Maggio 2025: scaletta definitiva, orari e cantanti. Da Achille Lauro a Giorgia - L'1 maggio 2025 si terrà il Concerto dalle 13:30 alla mezzanotte con tanti ospiti e momenti di riflessione e spettacolo: tutte le anticipazioni e la scaletta ... 🔗libero.it