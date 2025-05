Conceicao Theo Leao e la voglia di Coppa Italia | Milan Joao Felix si confessa

Joao Felix, fantasista del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni

Conceicao, basta sconti: nel Milan gioca chi corre. Theo e Leao out? - In vista di Lecce-Milan di sabato l'allenatore rossonero, Sergio Conceicao, potrebbe lasciare fuori Theo Hernández e Rafael Leao. Il punto 🔗pianetamilan.it

Verso Lecce-Milan, Sergio Conceiçao rinuncia a Theo Hernandez e Rafael Leao e pensa alla difesa a 3. Ecco come cambia - A Lecce il Milan di Sergio Conceiçao rinuncia a Theo Hernandez e Rafael Leao e pensa a schierarsi a 3 dietro Il Milan cambia. Cambia faccia. O almeno potrebbe farlo al Via del Mare. Potrebbe cambiare con una difesa che da quattro passerebbe a tre con Walker, Tomori e Thiaw (o Gabbia). In attesa del ritorno dalla squalifica di Strahinja Pavlovic. A Lecce contro Marco Giampaolo (un incubo a Milano) mancherà per un turno di squalifica anche Mike Maignan. 🔗dailymilan.it

Milan, Ibrahimovic: "Mi aspetto tanto da Theo, Leao e tutti gli altri. Non interferisco sulle scelte di Conceiçao" - Zlatan Ibrahimovic carica il Milan. Il dirigente svedese ha dichiarato a Sky Sport prima del turno casalingo contro l`Hellas Verona: `Ogni partita... 🔗calciomercato.com

Milan, quando Leao e Theo giocano da Leao e Theo... Avesse voglia, Rafa potrebbe vincere 3 Palloni d'Oro di fila - Conceicao si gode una vittoria ... regala serenità a tutta la squadra. E poi c’è Leao che gioca da… Leao. Niente di nuovo. Avesse voglia e continuità pari al talento, sarebbe Pallone ... 🔗calciomercato.com

Milan, quando Leao e Theo giocano da Leao e Theo... Avesse voglia, Rafa potrebbe vincere 3 Palloni d'Oro di fila - molto più del desolante nono posto in campionato.Conceicao si gode una vittoria invogliante in prospettiva, anche per la riuscita dell’esperimento, seppur forzato dall’emergenza, della difesa ... 🔗informazione.it

Milan, Conceicao: tirata a Leao - Alla vigilia del derby Milan-Inter, Sergio Conceicao accende i riflettori su Leao e difende Gimenez ... L’obiettivo è chiaro: “vogliamo entrare forte in partita e raggiungere quello che vogliamo. Cioè ... 🔗newsmondo.it