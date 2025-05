Conceicao si è allenato in palestra a tre giorni da Bologna Juve | il motivo e cosa filtra sul portoghese verso lo spareggio Champions

La Juve è scesa in campo alla Continassa questa mattina per proseguire la preparazione verso la partita di domenica alle 20.45 al Dall'Ara contro il Bologna. Secondo quanto appreso da Juventusnews24.com, arrivano aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori infortunati. Uno di queste riguarda Francisco Conceicao: l'esterno portoghese ha lavorato in palestra sulla forza, come da programma: la sua convocazione non sarà comunque in dubbio in vista del super spareggio Champions in programma tra tre giorni.

