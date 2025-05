Conceicao Juve svolta nel futuro del portoghese | non ha alcuna intenzione di tornare al Porto! Cosa può succedere

Conceicao Juve, svolta nel futuro del Portoghese: non ha alcuna intenzione di tornare al Porto! Cosa può succedere nel corso della prossima estateTuttosport oggi in edicola è tornato a parlare della situazione relativa al futuro di Francisco Conceicao, esterno che il calciomercato Juve ha prelevato in prestito secco dal Porto la scorsa estate.Stando a quanto si apprende il Portoghese non avrebbe alcuna intenzione di tornare a vestire la maglia dei Dragoes dopo la frattura consumata la scorsa estate. Tuttavia la Juve non ha ancora deciso se esercitare o meno il riscatto attraverso il pagamento della clausola da 30 milioni di euro: dipenderà tutto da questo finale di stagione. .com 🔗 Juventusnews24.com - Conceicao Juve, svolta nel futuro del portoghese: non ha alcuna intenzione di tornare al Porto! Cosa può succedere neldel: non hadialpuònel corso della prossima estateTuttosport oggi in edicola è tornato a parlare della situazione relativa aldi Francisco, esterno che il calciomercatoha prelevato in prestito secco dalla scorsa estate.Stando a quanto si apprende ilnon avrebbedia vestire la maglia dei Dragoes dopo la frattura consumata la scorsa estate. Tuttavia lanon ha ancora deciso se esercitare o meno il riscatto attraverso il pagamento della clausola da 30 milioni di euro: dipenderà tutto da questo finale di stagione. .com 🔗 Juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conceicao Juve, svolta a sorpresa nel futuro del portoghese: riscatto dal Porto ora non più così scontato! Cosa succede - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juve, svolta a sorpresa nel futuro del portoghese: riscatto dal Porto ora non più così scontato! Cosa può succedere nel corso dell’estate Non è più così cosa scontata il riscatto da parte del calciomercato Juve di Francisco Conceicao. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che svela anche i motivi di questa sorprendente svolta. Per strappare l’esterno al Porto servirebbe un esborso da circa 30 milioni di euro, possibile solo con il pass della Champions League e con i relativi premi Uefa. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve: da Kalulu a Conceicao, passando per Kolo Muani e Renato Veiga. Novità sul futuro dei calciatori in prestito - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve: da Kalulu a Conceicao, passando per Kolo Muani e Renato Veiga. Di seguito tutte le novità sul futuro dei calciatori in prestito Nella rosa della Juve sono presenti anche quattro calciatori che non sono di proprietà del club bianconero. Si tratta di Kalulu (prestato dal Milan), Conceicao (dal Porto), Kolo Muani (dal PSG) e Renato Veiga (dal Chelsea). Secondo la Gazzetta dello Sport Giuntoli in caso di quarto posto in campionato oltre al riscatto di Conceicao punta ad acquistare il centrale francese e il difensore portoghese. 🔗juventusnews24.com

Perin Juve, svolta clamorosa dopo il rinnovo: il portiere bianconero può partire in estate! Le ultimissime sul suo futuro - di Redazione JuventusNews24Perin Juve, svolta clamorosa dopo il recente rinnovo del contratto: il portiere bianconero potrebbe partire in estate! Le ultimissime sul suo futuro Arrivano aggiornamenti per certi versi anche sorprendenti per quanto riguarda il futuro di Mattia Perin, che non da molto tempo ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2027. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport non è da escludere che il portiere bianconero possa lasciare il club bianconero in estate. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conceicao Juve, svolta nel futuro del portoghese: le ultime; Conceicao, addio Juve: firma in Serie A, beffata la Premier; Milan, Conceiçao e la svolta tattica: tre clean sheets con la difesa a tre, ma il futuro è già deciso; Juventus, futuro incerto per Francisco Conceição: riscatto lontano. 🔗Ne parlano su altre fonti

Conceicao Juve, svolta nel futuro del portoghese: non ha alcuna intenzione di tornare al Porto! Cosa può succedere - Conceicao Juve, svolta nel futuro del portoghese: non ha alcuna intenzione di tornare al Porto! Cosa può succedere nel corso della prossima estate Tuttosport oggi in edicola è tornato a parlare della ... 🔗juventusnews24.com

Conceicao, la permanenza alla Juve è sempre in dubbio - Francisco Conceicao, attaccante classe 2002 della nazionale portoghese, non avrebbe la certezza di restare alla Juventus anche nella prossima stagione: come riportato da ... 🔗tuttojuve.com

Conceicao Juve, futuro in bilico: tra riscatto e possibile ritorno al Porto, gli aggiornamenti sull’esterno portoghese - Conceicao Juve, futuro in bilico: tra riscatto e possibile ritorno al Porto, gli aggiornamenti sull’esterno portoghese, non più sicuro di restare a Torino Il futuro di Chico Conceicao si è fatto di co ... 🔗juventusnews24.com