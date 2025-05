Con Pianeta Estate un’estate di divertimento creatività e scoperta per bambini e ragazzi

Pianeta Estate, che accompagnerà bambini e ragazzi in un viaggio tra gioco, sport, laboratori creativi e nuove amicizie. Con un’esperienza ventennale alle spalle e una proposta educativa pensata per stimolare curiosità, socialità e autonomia, il progetto. 🔗 Forlitoday.it - Con Pianeta Estate un’estate di divertimento, creatività e scoperta per bambini e ragazzi Riparte anche quest'anno il centro estivo, che accompagneràin un viaggio tra gioco, sport, laboratori creativi e nuove amicizie. Con un’esperienza ventennale alle spalle e una proposta educativa pensata per stimolare curiosità, socialità e autonomia, il progetto. 🔗 Forlitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Camp estivo a Quinto: "Un'estate di divertimento e apprendimento per bambini e ragazzi" - L'estate si avvicina e con essa l'opportunità di vivere esperienze indimenticabili. Per i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, il QUINTOSENSO CAMP offre un programma ricco e stimolante, che unisce il divertimento dello sport alla crescita personale attraverso attività educative mirate. Dal calcio... 🔗trevisotoday.it

Fitboxing per l’estate: tempo di rimettersi in forma con costanza e divertimento - Si avvicina la prova costume Con l’arrivo della primavera cresce la voglia di sentirsi in forma, complici le giornate più lunghe e l’estate che si avvicina. Ma per ottenere risultati concreti – e duraturi – non basta un allenamento improvvisato e intensivo: serve costanza, consapevolezza e un approccio equilibrato. Gli esperti di fitness ricordano che migliorare la propria forma fisica non dovrebbe essere un obiettivo stagionale, ma il frutto di uno stile di vita attivo e sostenibile. 🔗361magazine.com

Degustazioni, balli e divertimento per una full immersion nel Salento al Giardino d'Estate di Verona - Il Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco di Verona incontra l'associazione socio culturale "Gli Amici del Salento di Verona" nelle due giornate di Venerdì 7 e Sabato 8 Marzo 2025 negli spazi al coperto del Giardino d'Estate Via Cristoforo Colombo 1 (Angolo Corso Milano) - Verona. Eventi e... 🔗veronasera.it

Cosa riportano altre fonti

Estate in Musica al Dancing LA TAVOLOZZA – Dal 16 Maggio al 12 Settembre 2025; Estate: 10 errori comuni e come smettere di farli; Bottiglie amiche del Pianeta: 24Bottles presenta la collezione “Pure Energy” per la primavera-estate; Copernicus: l'estate 2024 è stata la più calda di sempre a livello globale. 🔗Ne parlano su altre fonti