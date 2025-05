Con le Rondinelle è notte fonda | lo spettro della C dietro l' angolo

della serie B che vede risultati sorprendenti nei bassifondi della classifica, il Cittadella era chiamato ad una prova d'orgoglio per tentare quantomeno di rimanere agganciato al treno salvezza. Alla luce di quanto visto oggi primo maggio al Tombolato, è. 🔗 Padovaoggi.it - Con le Rondinelle è notte fonda: lo spettro della C dietro l'angolo PRIMO TEMPONella giornata numero 35serie B che vede risultati sorprendenti nei bassifondiclassifica, il Cittaera chiamato ad una prova d'orgoglio per tentare quantomeno di rimanere agganciato al treno salvezza. Alla luce di quanto visto oggi primo maggio al Tombolato, è. 🔗 Padovaoggi.it

Crisi Fortitudo, a Torino è notte fonda: finisce 82-64 - Bologna, 19 febbraio 2025 – Profondo biancoblù. È ufficialmente iniziata la prima crisi dell’era-Caja (comprensiva della passata stagione del tecnico pavese), con la Effe che incappa nella terza disastrosa sconfitta consecutiva dopo gli stop occorsi a Brindisi, in casa contro Pesaro e questa sera nell’infrasettimanale di Torino (82-64). Un nuovo pesante segnale di arresto che rovescia le prospettive di chi, fino a poche settimane fa, aveva dichiarato di puntare al primo posto e alla promozione diretta nella massima serie. 🔗sport.quotidiano.net

Il Bologna vince di rimonta sul Milan e coltiva ancora il sogno Champions. Per i rossoneri è notte fonda - Bologna - MIlan 2-1 Marcatori: 43'pt Leao, 3'st Castro, 37'st Ndoye Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 6 (39'st Calabria sv), Beukema 6.5, Casale 7, Miranda 6; Freuler 7, Ferguson 6 (27'st Pobega sv); Ndoye 7.5, Fabbian 6 (27'st Odgaard sv), Dominguez 7 (34'st Cambiaghi 7); Castro 7.5 (34'st Dallinga sv). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Lucumí, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi,. 🔗feedpress.me

Notte fonda per la Juventus: la Fiorentina cala il tris, Thiago Motta adesso rischia davvero - Grazie ad un dominio tecnico-tattico, i Viola si sono imposti sui bianconeri infliggendo alla ‘Vecchia Signora’ un’altra pesante sconfitta Fiorentina padrona del campo e del risultato. Impreziosendo una prestazione da urlo, Kean e compagni hanno battuto nettamente la Juventus, infliggendole una sonora lezione: al ‘Franchi’ termina 3-0 per i Viola grazie alle reti di Gosens, Mandragora e Gudmundsson in una partita mai in discussione. 🔗calciomercato.it

Brescia, notte fonda: il Pisa espugna il Rigamonti - Poi subisce nel finale da Juric la rete della bandiera. Tramoni e Touré schiantano le Rondinelle in una partita senza appello. (sestaporta.news) Per sopperire all’assenza dell’infortunato ... 🔗informazione.it