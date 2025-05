Con la stagione calda entra in vigore la Ztl | stop alle auto fino a mezzanotte

entra in vigore la regolamentazione estiva della Zona a traffico limitato (Ztl) in piazza della Libertà a Bagnacavallo. La Ztl estiva sarà attiva fino al 30 settembre: nei giorni festivi il divieto di transito sarà in vigore dalle 9 alle 24, nei giorni feriali dalle 20. 🔗 Ravennatoday.it - Con la stagione calda entra in vigore la Ztl: stop alle auto fino a mezzanotte A partire dal primo maggioinla regolamentazione estiva della Zona a traffico limitato (Ztl) in piazza della Libertà a Bagnacavallo. La Ztl estiva sarà attivaal 30 settembre: nei giorni festivi il divieto di transito sarà in24, nei giorni feriali d20. 🔗 Ravennatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Raffinatezza, in breve. Dai tubini ai mini dress, le silhouette che scoprono le gambe conquistano i look formali della stagione calda. Tra volant e stampe floreali - Inviti, save the date, promemoria. I prossimi mesi si prospettano ricchi di impegni e appuntamenti mondani, tra eventi in famiglia e occasioni formali. Oltre agli eterni tailleur pastello e agli intramontabili tubini, tuttavia, questa stagione si fa largo un’alternativa sempre più versatile e interessante: i vestiti corti da cerimonia. ... 🔗iodonna.it

Comfort e glamour possono andare d'accordo. Grazie alle zeppe protagoniste della stagione calda. In versione décolleté, mules o sandali a listini - Nuove vette di stile. Il guardaroba della bella stagione non si accontenta di décolleté e ballerine, ma scommette su silhouette intramontabili: le zeppe eleganti. Primavera-Estate 2025. 🔗iodonna.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Con la stagione calda entra in vigore la Ztl: stop alle auto fino a mezzanotte; Con la stagione calda entra in vigore la Ztl: stop alle auto fino a mezzanotte; Il Parco Archeologico di Ercolano aperto per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio; Ercolano, Parco archeologico apre 25 aprile e 1 maggio. 🔗Approfondimenti da altre fonti