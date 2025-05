Con la Samp finisce 0-0 | ora la Cremonese deve blindare il quarto posto

Cremonese torna dalla delicata sfida in casa di una Sampdoria più che affamata di punti con un pareggio che, unito alla vittoria dello Spezia, fa scivolare a sei lunghezze dai liguri la squadra di Stroppa che, a sua volta, naviga a +4 su una tenac e Juve St abia.Lo 0-0 finale, che mantiene in zona playout i blucerchiati, è la fotografia di un incontro che entrambe hanno cercato di vincere, anche se sono stati gli ospiti, grazie alla loro miglior tecnica a provarci più a lungo e con maggior convinzione. La compagine di Evani ha chiuso con grande determinazione gli spazi e proprio all’ultimo assalto avrebbe anche potuto firmare il colpo grosso, ma Fulignati è stato molto bravo ad evitare quella che sarebbe stata una beffa davvero immeritata.A questo punto la Cremonese dovrà cercare di mettere in cassaforte per lo meno il quarto posto nel match di domenica sera allo “Zini” con il Sassuolo, che ha già potuto festeggiare l’immediato ritorno in serie A. 🔗 Sport.quotidiano.net - Con la Samp finisce 0-0: ora la Cremonese deve blindare il quarto posto Latorna dalla delicata sfida in casa di unadoria più che affamata di punti con un pareggio che, unito alla vittoria dello Spezia, fa scivolare a sei lunghezze dai liguri la squadra di Stroppa che, a sua volta, naviga a +4 su una tenac e Juve St abia.Lo 0-0 finale, che mantiene in zona playout i blucerchiati, è la fotografia di un incontro che entrambe hanno cercato di vincere, anche se sono stati gli ospiti, grazie alla loro miglior tecnica a provarci più a lungo e con maggior convinzione. La compagine di Evani ha chiuso con grande determinazione gli spazi e proprio all’ultimo assalto avrebbe anche potuto firmare il colpo grosso, ma Fulignati è stato molto bravo ad evitare quella che sarebbe stata una beffa davvero immeritata.A questo punto ladovrà cercare di mettere in cassaforte per lo meno ilnel match di domenica sera allo “Zini” con il Sassuolo, che ha già potuto festeggiare l’immediato ritorno in serie A. 🔗 Sport.quotidiano.net

