Ilgiorno.it - Con la gola tagliata. Giovane tedesco morto vicino al Silver Lake: "Un piccolo paradiso"

ZINASCO (Pavia) "Abbiamo visto passare i carabinieri, ma non sappiamo che cosa sia successo". Ieri pomeriggio i residenti nella zona di Bombardone, frazione di Zinasco, non s’immaginavano cosa fosse accaduto sull’argine del Po. La zona è isolata, un’area golenale che pochi giorni fa era stata bagnata dal Grande Fiume. Proprio in quel punto, lungo l’argine che da un lato porta al fiume e dall’altro al, un laghetto privato per chi si dedica alla pesca sportiva chiamata carpfishing, un ragazzo è stato trovato con la.Due persone che camminavano lungo l’argine, forse per andare a pescare, hannno fatto l’amara scoperta attorno alle 11,30. Non potevano non accorgersi della presenza di unin una pozza di sangue, con accanto un coltello da cucina. Subito hanno lanciato l’allarme e sono arrivati i carabinieri con la Scientifica e il magistrato di turno. 🔗 Ilgiorno.it