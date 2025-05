Con Claudio Cecchetto non ho rapporti Ho chiarito con Max Pezzali pensava mi fossi alleato contro di lui ma ero all’oscuro di tutto | parla Mauro Repetto

Mauro Repetto, continua il suo tour con “Alla ricerca dell’Uomo Ragno”, sabato3 maggio sbarcherà al Teatro Olimpico di Roma. “No, non mi sono pentito della scelta di lasciare gli 883 all’apice della popolarità (era il 1994, ndr), rifarei tutto altre mille volte”, ha spiegato a Il Messaggero.Poi ha spiegato una volta per tutte la dinamica dei suoi rapporti di amicizia e di lavoro: “Claudio Cecchetto doveva venire a vedere lo spettacolo. Ma con lui ora non ho rapporti. Non sapevo quanto seria fosse la causa che lo vede contrapposto a Max Pezzali in tribunale, della quale non voglio parlare. L’ho scoperto quando lo scorso novembre i legali di Max hanno diffidato il comune di Pavia per il premio che aveva deciso di conferirmi”.E ancora: “Mi sono visto con Max che mi ha detto tutto. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Con Claudio Cecchetto non ho rapporti. Ho chiarito con Max Pezzali, pensava mi fossi alleato contro di lui, ma ero all’oscuro di tutto”: parla Mauro Repetto L’ex 883,, continua il suo tour con “Alla ricerca dell’Uomo Ragno”, sabato3 maggio sbarcherà al Teatro Olimpico di Roma. “No, non mi sono pentito della scelta di lasciare gli 883 all’apice della popolarità (era il 1994, ndr), rifareialtre mille volte”, ha spiegato a Il Messaggero.Poi ha spiegato una volta per tutte la dinamica dei suoidi amicizia e di lavoro: “doveva venire a vedere lo spettacolo. Ma con lui ora non ho. Non sapevo quanto seria fosse la causa che lo vede contrapposto a Maxin tribunale, della quale non vogliore. L’ho scoperto quando lo scorso novembre i legali di Max hanno diffidato il comune di Pavia per il premio che aveva deciso di conferirmi”.E ancora: “Mi sono visto con Max che mi ha detto. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

