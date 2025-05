Comuzzo Juventus i bianconeri si sono mossi in anticipo con… Fagioli! Il piano per arrivare al difensore | tutti gli aggiornamenti

Comuzzo Juventus, i bianconeri si sono mossi in anticipo: tutti i dettagli sul futuro del calciatore della FiorentinaIl difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo è uno dei calciatori accostati al calciomercato Juve e, secondo quanto riportato da Paolo Paganini a TMW Radio. I bianconeri avrebbero anticipato il Napoli con la cessione di Fagioli proprio ai Viola.PAROLE – «Vedremo cosa succederà a giugno. La Juve ha dato Fagioli quando il Napoli stava per prendere Comuzzo. La Juve è andata sulla Fiorentina per dargli Fagioli e chiedere di non dare Comuzzo, per riparlarne poi a giugno. La Juve vuole creare uno zoccolo duro italiano». .com 🔗 Juventusnews24.com - Comuzzo Juventus, i bianconeri si sono mossi in anticipo con… Fagioli! Il piano per arrivare al difensore: tutti gli aggiornamenti , isiini dettagli sul futuro del calciatore della FiorentinaIldella Fiorentina Pietroè uno dei calciatori accostati al calciomercato Juve e, secondo quanto riportato da Paolo Paganini a TMW Radio. Iavrebbero anticipato il Napoli con la cessione diproprio ai Viola.PAROLE – «Vedremo cosa succederà a giugno. La Juve ha datoquando il Napoli stava per prendere. La Juve è andata sulla Fiorentina per darglie chiedere di non dare, per riparlarne poi a giugno. La Juve vuole creare uno zoccolo duro italiano». .com 🔗 Juventusnews24.com

Comuzzo Juventus, bianconeri in pole per il difensore della Viola: Giuntoli può giocarsi la “carta” Fagioli! L’annuncio del giornalista - di Redazione JuventusNews24Comuzzo Juventus, il difensore della Fiorentina è in orbita bianconera: Fagioli può aiutare a sbloccare l’affare! Paolo Paganini è intervenuto a Radio Firenze Viola per delineare le strategie di mercato Juventus alla Fiorentina, nella cui rosa ci sono due giocatori interessanti: Pietro Comuzzo e David De Gea. Ecco cos’ha detto sul futuro del difensore della Viola, su cui i bianconeri sembrano essere in pole position. 🔗juventusnews24.com

