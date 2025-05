Compagnoni esalta | Pochi come Dumfries in Europa Inter motivata!

Compagnoni si è pronunciato su Barcellona-Inter, sfida pareggiata dalle due compagini con il punteggio di 3-3. Di seguito la sua visione.IL RAGIONAMENTO – Maurizio Compagnoni ha così parlato a Sky Sport sulla prestazione dell’Inter contro il Barcellona al Montjuic: «Sia ieri sia nei giorni precedenti ho sottolineato che si sarebbe assistito a una grande Inter. Innanzitutto perché si tratta di una squadra molto forte, in secondo luogo perché non è passata un’eternità dalla partita di Monaco di Baviera, nella quale i nerazzurri hanno disputato una partita straordinaria per 70 minuti. Inoltre, perché contro la Roma non ho avuto la sensazione di una squadra stanca fisicamente, ma bisognosa di motivazioni. Quelle motivazioni che sta trovando in Champions League».Compagnoni su due calciatori fondamentali dell’Inter e sul fenomeno del BarcellonaDUE NOMI – Compagnoni ha poi proseguito: «Prima che arrivassero all’Inter, li conoscevo ed apprezzavo entrambi. 🔗 Inter-news.it - Compagnoni esalta: «Pochi come Dumfries in Europa. Inter motivata!» Mauriziosi è pronunciato su Barcellona-, sfida pareggiata dalle due compagini con il punteggio di 3-3. Di seguito la sua visione.IL RAGIONAMENTO – Maurizioha così parlato a Sky Sport sulla prestazione dell’contro il Barcellona al Montjuic: «Sia ieri sia nei giorni precedenti ho sottolineato che si sarebbe assistito a una grande. Innanzitutto perché si tratta di una squadra molto forte, in secondo luogo perché non è passata un’eternità dalla partita di Monaco di Baviera, nella quale i nerazzurri hanno disputato una partita straordinaria per 70 minuti. Inoltre, perché contro la Roma non ho avuto la sensazione di una squadra stanca fisicamente, ma bisognosa di motivazioni. Quelle motivazioni che sta trovando in Champions League».su due calciatori fondamentali dell’e sul fenomeno del BarcellonaDUE NOMI –ha poi proseguito: «Prima che arrivassero all’, li conoscevo ed apprezzavo entrambi. 🔗 Inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Miranda esalta: «Dumfries tra i due avversari più ostici in Serie A!» - Juan Miranda si è pronunciato in merito alla forza di Denzel Dumfries, esterno destro molto importante per l’Inter, indicandolo come uno degli avversari più difficili da affrontare in Serie A. LA SITUAZIONE – Denzel Dumfries è attualmente fuori per infortunio, trovandosi costretto a saltare anche il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Così come all’andata, dunque, toccherà a Matteo Darmian fronteggiare i pericolosi esterni offensivi su cui i tedeschi possono fare affidamento in vista del ritorno contro l’Inter. 🔗inter-news.it

Atalanta-Inter, pochi dubbi per Inzaghi! La probabile formazione - Simone Inzaghi ha pochissimi dubbi in occasione della partita tra Atalanta e Inter. Alla vigilia le scelte sembrano quasi fatte, di seguito la probabile formazione. SCUDETTO – Manca un solo allenamento prima della partenza verso Bergamo. Oggi pomeriggio la squadra si riunirà ad Appiano Gentile per la sessione finale di preparazione alla partita, poi rimarrà in ritiro e partirà domani mattina alla volta del Gewiss Stadium. 🔗inter-news.it

Zhang cuore interista: l’ex presidente esalta i nerazzurri dopo Bayern Monaco Inter – FOTO - di RedazioneZhang ha esaltato la grande vittoria dell’Inter in casa del Bayern Monaco: la gioia dell’ex patron dei nerazzurri L’ex presidente dell’Inter Steven Zhang che, a quasi un anno dalla separazione obbligata dalla sua Beneamata non dimentica il suo vecchio club, una famiglia come spesso l’ha definita in passato. L’affetto che lega il giovane delfino di Zhang Jindong all’Inter è ancora forte e solido e Steven fa sempre in modo di ricordarlo come ieri sera, immediatamente dopo il triplice fischio di Bayern Monaco-Inter, match vinto dalla squadra di Simone Inzaghi che ieri sera ha ... 🔗internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Compagnoni esalta Dodo: "Rimane un mistero il fatto che il Brasile non lo convochi" - Maurizio Compagnoni ha commentato in telecronaca per Sky Sport la gara tra Milan e Fiorentina di sabato sera, terminata 2-2. E oggi lo stesso giornalista ha dato la sua opinione sul pareggio di ... 🔗firenzeviola.it