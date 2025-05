Compagnoni elegge Bologna Juve come punto di svolta di questa stagione per la lotta Champions | È uno spareggio straordinario Chi vince questa sfida avrà una cosa dalla propria

Compagnoni vede in Bologna Juve la sfida decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League: le sue paroleL'andazzo di Bologna Juve potrebbe costituire un punto di svolta per la lotta alla qualificazione per un posto in Champions League. A pensarlo e a dirlo è stato Maurizio Compagnoni, il quale ha esternato le seguenti parole ai microfoni di Sky Sport.PAROLE – «Corsa Champions? Sono tutte gare molto complicate, è chiaro che tutto ruota attorno alla sfida tra Bologna e Juventus, questa gara indirizzerà molto la corsa Champions e cambia molto se vince la Juventus o vince il Bologna, se finisce in pareggio. Ora si possono fare discorsi ipotetici ma vediamo come finisce Bologna-Juventus che credo che sia uno spareggio straordinario. Il Bologna credo che stia bene, forse a Udine non è stato brillantissimo ma non ti regala niente nessuno in questo campionato e chi vincerà tra Bologna e Juventus avrà una spinta mentale straordinaria».

