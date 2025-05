Como-Cagliari tutte le informazioni per i biglietti

Como 1097 informa i tifosi Lariani che, a partire da ieri, mercoledì 30 aprile 2025, è attiva la vendita libera dei biglietti con Hospitality Pre-Match, allo Yacht Club o presso Villa Carminati Resta, relativi a Como-Cagliari, gara valida per la 36ª giornata di Serie A Enilive, in programma. 🔗 Quicomo.it - Como-Cagliari, tutte le informazioni per i biglietti Il1097 informa i tifosi Lariani che, a partire da ieri, mercoledì 30 aprile 2025, è attiva la vendita libera deicon Hospitality Pre-Match, allo Yacht Club o presso Villa Carminati Resta, relativi a, gara valida per la 36ª giornata di Serie A Enilive, in programma. 🔗 Quicomo.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media

