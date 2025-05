Como 1 maggio da tutto esaurito | assalto ai battelli fin dal mattino presto

mattino una lunga coda si è formata davanti all’imbarcadero della Navigazione Lago di Como, segno inequivocabile dell’assalto turistico che ha invaso la città nella giornata festiva del 1° maggio. Famiglie, coppie, gruppi organizzati e turisti stranieri hanno preso d’assalto le. 🔗 Quicomo.it - Como, 1° maggio da tutto esaurito: assalto ai battelli fin dal mattino presto Fin dalle 8 deluna lunga coda si è formata davanti all’imbarcadero della Navigazione Lago di, segno inequivocabile dell’turistico che ha invaso la città nella giornata festiva del 1°. Famiglie, coppie, gruppi organizzati e turisti stranieri hanno preso d’le. 🔗 Quicomo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Firenze, Maggio Musicale: un Bollani da tutto esaurito - Il pubblico ogni volta è chiamato a ‘comporre’ insieme all’artista il programma della serata L'articolo Firenze, Maggio Musicale: un Bollani da tutto esaurito proviene da Firenze Post. 🔗.com

Torna il Lake Como Festival della Luce, tutto il programma - La dodicesima edizione del Festival della Luce Lake Como, organizzata come sempre dalla Fondazione Alessandro Volta, dal 14 maggio al 12 giugno 2025 con il titolo Luce sull’invisibile, scelto in accordo con la Società Italiana di Fisica (SIF) in occasione dell’International Year of Quantum... 🔗quicomo.it

Approfondimenti da altre fonti

Como, 1° maggio da tutto esaurito: assalto ai battelli fin dal mattino presto; Anche a Como il concerto del Primo Maggio organizzato dai sindacati: in Piazza Perretta i Sulutumana; 7 appuntamenti da non perdere a Como per il ponte del 1° maggio; 5 gite mozzafiato per un magico ponte del 1° maggio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Como a tutto rock: al Nerolidio e al Joshua doppio concerto per il ponte del Primo Maggio - Como rockeggia per il Primo Maggio: al Nerolidio suona il meglio della scena locale, al Joshua arrivano gli spagnoli Wet Cactus per una Stoner Rock Night da non perdere. 🔗ciaocomo.it

Como: un 1° Maggio all’insegna della sicurezza sul lavoro, poi il concerto. In Ticino anche per i frontalieri - Primo Maggio a Como: inizierà alle 09.30, in Piazza Perretta, l’appuntamento annuale che Cgil, Cisl e Uil rivolgono ai lavoratori, ed alla cittadinanza tutta, per fare della giornata dedicata al lavor ... 🔗comozero.it

I supermercati aperti il 1° maggio 2025, l’elenco dei marchi - Molti supermercati resteranno aperti anche il 1° maggio 2025, ma non ovunque. Ecco la lista dei principali marchi e come controllare l’orario del proprio punto vendita ... 🔗quifinanza.it