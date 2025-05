Comicon Max Pezzali | Il prossimo anno canterò al Maradona

Pezzali guest star nella prima giornata del Comicon 2025. "Il prossimo anno ci sarà un mio concerto al Maradona. Da appassionati di calcio e grandi storie abbiamo voluto raccontare questa nostra passione attraverso l'idolo di sempre, Diego", ha spiegato l'artista dal palco della Mostra.

Comicon 2025: inizia il conto alla rovescia aspettando Max Pezzali, Harry Potter e le sfilate cosplay | VIDEO - La grande festa del Comicon 2025 sta per iniziare. Per queste nozze d'argento tutto è pronto con i suoi oltre 600 eventi, 18 mostre e anteprime tra serie tv e cinema e ovviamente i disegnatori che incotrano da vicino il pubblico, rivelando chicche e confronti tra loro dando vita a dei veri e... 🔗napolitoday.it

Napoli, Max Pezzali: “Il prossimo anno un mio concerto al Maradona” - Tempo di lettura: 3 minuti“Il prossimo anno ci sarà un mio concerto al Maradona. Da appassionati di calcio e grandi storie abbiamo voluto raccontare questa nostra passione attraverso l’idolo di sempre, Diego”. Lo ha detto Max Pezzali ospite nella prima giornata di Comicon a Napoli, che nel cinema della Mostra d’Oltremare ha presentato “Max Forever. Gli anni d’oro. Ho visto il Maradona”, edito da Vivo Concerti e di cui Pezzali oggi ha firmato 200 copie vendute questa mattina all’apertura del grande salone. 🔗anteprima24.it

COMICON Napoli 2025: Al via con Max Pezzali protagonista col nuovo fumetto - Dal 1° al 4 maggio, Napoli torna ad essere capitale della cultura pop con il ritorno del COMICON, giunto alla sua venticinquesima edizione. L'appuntamento è fissato presso la storica Mostra d’Oltremare, uno spazio ormai iconico per tutti gli appassionati di fumetti, animazione, videogiochi, cinema e cosplay. Un debutto d’eccezione: Max Pezzali al COMICON L’apertura del festival è affidata a una figura simbolo della musica italiana: Max Pezzali. 🔗mistermovie.it

Comicon 2025, il racconto della prima giornata: tra cosplay e stand - È una marea compatta di ombrelli e armi di cartapesta quella che si staglia sin dalle prime ore del mattino davanti alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Il sole del primo maggio ... 🔗ilmattino.it

Max Pezzali annuncia un concerto allo stadio Maradona e presenta il nuovo fumetto a Napoli - Max Pezzali annuncia un concerto allo stadio Maradona di Napoli nel 2026, svelando il suo nuovo fumetto "Max Forever" in collaborazione con Roberto Recchioni durante il Comicon 2025. 🔗ecodelcinema.com