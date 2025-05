Come si è sviluppato il movimento delle Paralimpiadi tavola rotonda su sport e disabilità alle Giornate Pellegriniane

sport e disabilità. Globalizzazione e giochi paralimpici" nel corso del programma delle Giornate Pellegriniane, evento organizzato dal Comune di Forlì in corrispondenza della celebrazione di San Pellegrino, il primo maggio. Sabato 3 maggio alle 18,30 in. 🔗 Forlitoday.it - Come si è sviluppato il movimento delle Paralimpiadi, tavola rotonda su sport e disabilità alle Giornate Pellegriniane Dibattito con gli autori del libro ". Globalizzazione e giochi paralimpici" nel corso del programma, evento organizzato dal Comune di Forlì in corrispondenza della celebrazione di San Pellegrino, il primo maggio. Sabato 3 maggio18,30 in. 🔗 Forlitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Buona tavola e movimento. La sfida per stare meglio . I consigli dell’esperta per tutti - VIAREGGIO Specchietto per le allodole sono le confezioni curate, allettanti sulle quali scommettono anche le aziende sulle quali non c’è niente da dire perché da anni sono sul mercato e hanno conquistato la fiducia delle famiglie, ma attenzione cautela sono imprescindibili perchè i "cibi ultra-processati", tutti quegli alimenti confezionati che hanno subito diversi processi di trasformazione industriale, quando arrivano sulle nostre tavole coccolano il nostro palato, ma possono trasformarsi in fattore di rischio per l’obesità. 🔗lanazione.it

I guru della salute all’Anusca: "La ricetta per vivere al meglio?. Movimento e occhio alla tavola" - Alimentazione corretta e attività fisica come ingredienti essenziali per avere un vita non soltanto più lunga, ma soprattutto sorretta da un buon stato di salute. Sono questi due elementi sui quali si punterà il focus oggi pomeriggio alla sala plenaria di Anusca nell’ambito del convegno dal titolo ’Aggiornamenti clinici sulle patologie delle vie respiratorie e digestive’ organizzato dalla Fondazione Istituto Scienze della Salute con il patrocinio delle Terme di Castel San Pietro, di Insalute e del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna. 🔗ilrestodelcarlino.it

Sondaggio, le incertezze globali cambiano le carte in tavola: i numeri dei partiti - Fratelli d’Italia resta saldo al comando del panorama politico italiano, ma il nuovo sondaggio YouTrend per Sky TG24 racconta qualcosa di più profondo: una geografia elettorale in ebollizione, che non nasconde le inquietudini degli elettori, con piccole ma significative variazioni che colpiscono tutti i grandi partiti. E la causa va ricercata nelle crescenti incertezze globali. Il quadro: un’Italia che ondeggia ma non cambia guida Il partito di Giorgia Meloni si conferma al 28,1%, in lieve flessione (-0,1%), senza un vero allarme ma con un crescente senso di attesa per le decisioni ... 🔗thesocialpost.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Come si è sviluppato il movimento delle Paralimpiadi, tavola rotonda su sport e disabilità alle Giornate Pellegriniane. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia