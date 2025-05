Come può giocare il Milan con Sarri | modulo interpreti giusti e quel diktat estivo da rilanciare

Milan si affaccia alla sfida con il Genoa con l`ambizione di avviare il finale di stagione. 🔗 Uno sguardo al presente e un`occhiata al futuro. Ilsi affaccia alla sfida con il Genoa con l`ambizione di avviare il finale di stagione. 🔗 Calciomercato.com

DIRETTA | Napoli-Milan, Conceicao: “Purtroppo Ibra non può giocare. Ecco l’obiettivo” LIVE - Le dichiarazioni del tecnico rossonero in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli azzurri di Antonio Conte E’ vigilia di campionato per il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri affronteranno domani, per la trentesima giornata di Serie A, il Napoli di Antonio Conte. DIRETTA | Napoli-Milan, la conferenza di Conceicao – Calciomercato.itIl tecnico portoghese potrà contare su tutta la rosa, a parte l’infortunato Emerson Royal e lo squalificato Yunus Musah, ma mercoledì c’è un derby di Coppa Italia, che non può certo essere ignorato. 🔗calciomercato.it

Panchina Milan, Nicolò Schira: Maurizio Sarri può essere il dopo Sérgio Conceição. L’indiscrezione - Per la panchina del Milan, secondo Nicolò Schira può essere Maurizio Sarri il dopo Sérgio Conceição, l’agente lo ha proposto ai rossoneri Il Milan dovrà provare a finire al meglio la stagione provando a centrare un posto in Europa prima di prepararsi all’ennesima estate dove ci sarà rivoluzione. Dalla dirigenza alle scelte di mercato e in panchina il Milan potrebbe cambiare la sua pelle. Come riferisce Nicolò Schira sul suo profilo di X, per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore uno dei candidati può essere Maurizio Sarri, il suo agente lo ha proposto ai rossoneri che stanno ... 🔗dailymilan.it

Tuttosport – Conceicao, la risposta su Conte al Milan e l’ironia su Ibra: “Non può giocare” - 2025-03-29 14:51:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: MILANO – Il Milan di Sergio Conceicao chiuderà il programma della domenica della 30ª giornata facendo visita al Napoli 2° in classifica in un match cruciale per entrambe le squadre. Rossoneri per continuare a sperare nella zona Champions e partenopei per la lotta scudetto. L’allenatore portoghese nella conferenza stampa della vigilia: “L’ideale era lavorare con tutto il gruppo ma non è stato possibile. 🔗justcalcio.com

