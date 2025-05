Come i Denver Nuggets hanno ripreso per i capelli la serie dell' anno

Denver Nuggets da un’eliminazione quasi certa dai playoff 2025 al ribaltare completamente l’inerzia di una serie. Il buzzer beater di Aaron Gordon in gara-4 ha infatti impedito uno scenario catastrofico: un 3 a 1 a favore dei Los Angeles Clippers avrebbe voluto dire andare contro ogni legge della probabilità e della statistica per provare a superare il turno, dato che la squadra sopra 3 a 1 esce vincente dalla serie nel 95.5% dei casi, con sole 13 rimonte avvenute su 290 occasioni.E le modalità sarebbero state ancora più traumatiche. I Nuggets infatti avevano approcciato gara-4 alla grande, toccando addirittura il +22 nel quarto periodo nel bel mezzo di un inusualmente silenzioso Intuit Dome. Il 2 a 2 sembrava cosa fatta, poi era arrivato un parziale di 32 a 9 a favore dei Clippers. 🔗 Ultimouomo.com - Come i Denver Nuggets hanno ripreso per i capelli la serie dell'anno Millesimi di secondo. Questo il tempo che ha separato ida un’eliminazione quasi certa dai playoff 2025 al ribaltare completamente l’inerzia di una. Il buzzer beater di Aaron Gordon in gara-4 ha infatti impedito uno scenario catastrofico: un 3 a 1 a favore dei Los Angeles Clippers avrebbe voluto dire andare contro ogni leggea probabilità ea statistica per provare a superare il turno, dato che la squadra sopra 3 a 1 esce vincente dallanel 95.5% dei casi, con sole 13 rimonte avvenute su 290 occasioni.E le modalità sarebbero state ancora più traumatiche. Iinfatti avevano approcciato gara-4 alla grande, toccando addirittura il +22 nel quarto periodo nel bel mezzo di un inusualmente silenzioso Intuit Dome. Il 2 a 2 sembrava cosa fatta, poi era arrivato un parziale di 32 a 9 a favore dei Clippers. 🔗 Ultimouomo.com

Approfondimenti da altre fonti

Zelensky: “I team ucraini e americani hanno ripreso a lavorare”. Si attende l’incontro per la prossima settimana - «I team ucraini e americani hanno ripreso a lavorare e speriamo che la prossima settimana avremo un incontro significativo». Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in uno dei post con cui ha dato aggiornamenti sugli incontri di oggi a Bruxelles e sull’evoluzione della giornata. L'articolo Zelensky: “I team ucraini e americani hanno ripreso a lavorare”. Si attende l’incontro per la prossima settimana sembra essere il primo su Secolo d'Italia. 🔗secoloditalia.it

L’ironia di Caressa sugli arbitri, parte tutto da Cagliari-Juve: “Hanno ripreso a fare ognuno come gli pare” - L'analisi di alcuni episodi della 26ª giornata alimenta perplessità sulle decisioni arbitrali. Su tutti, la spinta palese di Luperto su Vlahovic non sanzionata. Ma non è l'unico caso sopra le righe.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nba, Denver Nuggets esonerano coach Malone - (Adnkronos) – I Denver Nuggets hanno esonerato il coach Mike Malone con una decisione a dir poco sorprendente. Malone, da 10 anni sulla panchina dei Nuggets, ha guidato Denver al titolo Nba nella stagione 2022-2023. Il team del Colorado è reduce da 4 sconfitte consecutive e, con un record di 47-32, occupa la quarta posizione […] L'articolo Nba, Denver Nuggets esonerano coach Malone proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

La “nuova” difesa dei Nuggets ha spezzato il ritmo dei Clippers; Jamal Murray segna 43 punti straordinari mentre i Denver Nuggets si assicurano un fondamentale vantaggio di 3-2 contro i Los Angeles Clippers.; NBA: sweep per OKC, Gordon salva Denver e gli Warriors senza Butler fanno 2-1; Michael Porter Jr. sfida le probabilità di infortunio mentre i Denver Nuggets si preparano a un epico scontro con i LA Clippers nella fondamentale Gara 3.. 🔗Ne parlano su altre fonti

NBA, Denver licenzia l'allenatore Michael Malone e il GM Calvin Booth - Con una mossa sorprendente a una settimana dalla fine della regular season, i Denver Nuggets hanno deciso di licenziare ... che non sono però state riprese nel corso della regular season. 🔗sport.sky.it

Denver Nuggets, ecco i motivi che hanno portato agli esoneri di Malone e Booth - Il licenziamento da parte dei Denver Nuggets - insieme al suo quello del GM Calvin Booth - ha sorpreso tutti nel mondo NBA. Una pratica, quella degli esoneri, sempre più frequente oltreoceano. ESPN ha ... 🔗m.pianetabasket.com

Nba, altra rissa: Harden contro Jokic in Denver-Clippers ai playoff. Cosa è successo - La serie fra i Nuggets e la squadra di Los Angeles è tiratissima e i nervi saltano. James Harden tenta di colpire Gordon con un pugno e la situazione sul parquet degenera ... 🔗msn.com