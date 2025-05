Come e perché i sindacati conservatori sono diventati un ostacolo per i lavoratori

“In un anno 65 brasiliani sono diventati italiani grazie a un antenato del 1880”: l’inchiesta di Presadiretta svela i paradossi della cittadinanza - Domenica 9 marzo, in prima serata su Rai 3, Presadiretta affronta uno dei temi più caldi e divisivi del dibattito politico: chi ha davvero diritto alla cittadinanza italiana? Nella puntata dal titolo Cittadinanza all’italiana, le inchieste firmate da Francesca Nava, Marianna de Marzi, Lorenzo Grighi e Marco della Monica, svelano le contraddizioni e i paradossi della legge sulla cittadinanza italiana del 1992, tra piccoli Comuni sommersi dalle richieste di cittadinanza per diritto di sangue e Tribunali al collasso. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sanità, l’allarme dei sindacati per l’Alto Milanese: mancano medici di base e le liste d'attesa sono infinite - Legnano (Milano) – Mancano i medici di base, i servizi di case e ospedali di comunità ancora non completi e i ritardi nelle liste di attesa per visite ed esami sono un nodo irrisolto in tutto l’Alto Milanese: è lungo l’elenco delle cose che non vanno messe in primo piano dalla Fnp Cisl Pensionati in occasione dell’assemblea precongressuale di questa mattina al Centro Pertini di via dei Salici. A fare il punto della situazione hanno pensato Ines Caputo, coordinatrice di zona, Marino Perotta e Luigi Maffezzoli, rispettivamente segretario organizzativo e segretario generale della FNP milanese. 🔗ilgiorno.it

Come e perché i sindacati conservatori sono diventati un ostacolo per i lavoratori - Nascondono i dati positivi, non parlano dei veri ostacoli sui salari e vogliono abolire una riforma che ha permesso di avere il record di occupati. Il Primo maggio di Landini & Co. è uno spettacolo de ... 🔗ilfoglio.it

Come i dazi sono diventati di destra, grazie alla sinistra - Il populismo protezionista è diventato il mainstream, e la cosa incredibile è che ci sono ... Conservatore: Lo trovo commovente. L’unica cosa che ancora unisce l’America profonda, i ... 🔗ilfoglio.it

Il Papa che non piaceva all’amministrazione Trump e la guerra dei conservatori Usa - "Chi sono io per giudicare una persona gay che cerca Dio?” A far trasecolare fin da subito i conservatori, fu la risposta data dal Papa a inizio mandato, nel 2013, al giornalista che gli ... 🔗repubblica.it