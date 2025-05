Comandante Ferioli deciderà una commissione

commissione disciplinare, coordinata dal segretario comunale. Dopo il clamore mediatico sulla vicenda, che ha visto al centro di una sanzione amministrativa con ritiro di patente e multa (per tasso alcolemico superiore ai limiti di legge) il Comandante del Gruppo di Polizia Locale Fabio Ferioli, elevate nei suoi confronti dai Carabinieri di Cento in provincia di Ferrara, l'amministrazione cerca di spegnere ogni residua polemica che si era scatenata sui social. E in consiglio comunale, dove martedì è approdata la vicenda, il sindaco Claudio Poletti ha scelto di tenere un profilo basso, limitandosi ad una semplice breve comunicazione. Nessuna discussione. Pochi minuti per dire che – per ora – il giudizio è sospeso.

