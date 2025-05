Coltellate all' esterno del pub abbreviato per il figlio del ras dei Casalesi

Sarà processo con rito abbreviato per Luigi Bianco, 21enne di Casal di Principe figlio del noto esponente dei Casalesi Augusto Bianco. Il difensore del giovane, l'avvocato Mirella Baldascino, nel corso dell'udienza preliminare ha formalizzato la richiesta di chiudere il procedimento con rito.

