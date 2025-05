Colpo di scena nel delitto di Chiara Poggi | indagini e sospetti su un amico della madre di Andrea Sempio

Chiara Poggi. Un nome che quando è stato pronunciato, ieri, dagli inquirenti, ha provocato un malore improvviso alla madre di Andrea Sempio. Daniela Ferrari, convocata come persona informata sui fatti, ha esercitato il diritto di non rispondere alle domande. Tuttavia, quando gli inquirenti hanno menzionato il nome di una terza persona, aveva manifestato sintomi di panico, tra cui tachicardia e vertigini, ed era stata successivamente assistita per una crisi d'ansia.delitto di Chiara Poggi, chi è Antonio, l'amico della madre di SempioLa persona in questione è stata identificata come Antonio, un ex vigile del fuoco di Garlasco. Secondo quanto riportato, Antonio e Daniela Ferrari si conobbero circa 25 anni fa durante un corso antincendio presso la casa di riposo dove la donna lavorava.

Colpo di scena nel delitto di Garlasco: indagato dopo 18 anni Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi - Delitto di Garlasco: indagato l’amico del fratello di Chiara Poggi A diciotto anni di distanza, il caso del delitto di Garlasco rischia di riaprirsi con un vero e proprio colpo di scena: un’indagine aperta dalla procura di Pavia, in collaborazione con i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, potrebbe riscrivere la storia dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Per il delitto è stato condannato in via definita nel 2015 Alberto Stasi, fidanzato della vittima all’epoca dei fatti e detenuto nel carcere di Bollate da 10 anni. 🔗tpi.it

Chiara Poggi, colpo di scena caso di Garlasco dopo 18 anni: c’è un nuovo indagato per omicidio - Diciotto anni dopo il brutale omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella sua casa di Garlasco (Pavia), il caso torna sotto i riflettori con un colpo di scena inaspettato. Secondo quanto riportato dal Tg1, un nuovo avviso di garanzia è stato notificato ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Sempio era già stato coinvolto nelle indagini anni fa, ma le accuse nei suoi confronti erano state archiviate. 🔗caffeinamagazine.it

Colpo di scena nel caso della morte di Chiara Poggi, a chi appartiene il DNA trovato sotto le unghie della giovane - Il DNA di Andrea Sempio trovato sotto le unghie di Chiara Poggi ... trovati nella scena del crimine, il che solleva ulteriori interrogativi sulle dinamiche familiari e sulla presenza di estranei ... 🔗bigodino.it

Delitto di Garlasco, colpo di scena/ “Madre di Andrea Sempio colta da malore quando ha sentito un terzo nome” - Delitto di Garlasco: la madre di Andrea Sempio sarebbe stata colta dal malore quando ha sentito un terzo nome durante le ... 🔗ilsussidiario.net

