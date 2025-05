Colpito da malore durante l' uscita in bici | muore ciclista nel Barese

bici la provinciale che collega Adelfia a Cassano. Secondo prime informazioni, il ciclista avrebbe accusato un malore: inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso da parte del 118, allertato dalle altre persone. 🔗 Baritoday.it - Colpito da malore durante l'uscita in bici: muore ciclista nel Barese Un uomo di circa cinquant'anni ha perso la vita questa mattina mentre percorreva inla provinciale che collega Adelfia a Cassano. Secondo prime informazioni, ilavrebbe accusato un: inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso da parte del 118, allertato dalle altre persone. 🔗 Baritoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma, poliziotta salva un uomo colpito da infarto: il malore durante l’allenamento in palestra - Un uomo è stato salvato da una poliziotta non in servizio mentre manifestava i sintomi di un infarto che lo aveva colpito in una palestra, nei pressi della stazione metro Cipro di Roma. Angela, questo il nome della donna che ha evitato la tragedia, ha notato il pericolo e s’è messa subito in azione. L’agente stava facendo esercizio fisico quando ha visto l’uomo accasciarsi sul pavimento vicino ai tapis roulant, capendo che qualcosa di grave stava accadendo: si è precipitata verso il malcapitato che ormai si trovava in stato di incoscienza, posizionandolo supino a terra e dopo aver fatto ... 🔗secoloditalia.it

Colpito al piede da un proiettile durante una rapina, indagano i carabinieri - Un 51enne di Marcianise è stato ferito con un proiettile a Casoria (Napoli) durante un tentativo di rapina. L’uomo, accompagnato da un amico, si è presentato nel pronto soccorso dell’ospedale Cto con una ferita d’arma da fuoco al piede sinistro. Stando a quanto ricostruito dalle forze... 🔗casertanews.it

Colto da un malore durante una fuga di gas: soccorso dai vigili dei fuoco - Doppio intervento dei vigili del fuoco nella giornata di venerdì 4 aprile. Il comando di Pordenone è stato allertato intorno alla 13.15 a Fiume Veneto per una fuga di gas dovuta alla rottura di una tubazione nei pressi di un'abitazione. Dopodiché si sono occupati di soccorrere una persona che ha... 🔗pordenonetoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Colpito da malore durante l'uscita in bici: muore ciclista nel Barese; Jorge Bolano morto a 47 anni: l'ex di Parma e Sampdoria colpito da un malore durante una festa; Coppa del Mondo sci alpino a La Thuile: fotoreporter colpito da malore, ricoverato in rianimazione; Camerino, malore durante una gara di ruzzola: 56enne colpito da infarto salvato da un giocatore. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Colpito da malore durante l'uscita in bici: muore ciclista nel Barese - E' accaduto questa mattina sulla provinciale che collega Adelfia a Cassano: inutili, purtroppo, i soccorsi per l'uomo ... 🔗baritoday.it

Comandante colpito da un malore: caos e disagi all'aeroporto di Orio al Serio - Un'emergenza medica a bordo di un aereo Ryanair proveniente da Dublino ha costretto alla chiusura temporanea dell'aeroporto di Orio al Serio nella serata di ieri, martedì 22 aprile, causando il dirott ... 🔗informazione.it

Amici 24, malore in pista per un ballerino e proteste social contro Cuccarini e Lo: cosa succede - Un momento di sconforto e di problemi fisici ha costretto Francesco a fermarsi durante le prove, ma è polemica sul passaggio a due squadre nel talent ... 🔗libero.it