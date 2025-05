Colpisce con un pugno in faccia un infermiere del pronto soccorso 40enne finisce nei guai

infermiere del pronto soccorso dell’Humanitas Gavazzeni, al quale alla fine ha sferrato un pugno in pieno volto. Così L.S.B., transessuale brasiliana di 40 anni, è stata arrestata per lesioni aggravate.La notte tra il 29 e il 30 aprile, intorno alle 4 del mattino, è stata accompagnata al pronto soccorso in ambulanza perché si era sentita male. Era ubriaca e agitata e, quando l’hanno messa in attesa, si è alterata e ha inveito contro il personale sanitario. Un infermiere ha cercato invano di calmarla, ma lei pretendeva di essere visitata all’istante e minacciava di buttare all’aria tutto il pronto soccorso. L’alterco è finito con un pugno in faccia all’operatore sanitario, che ha riportato una prognosi di 6 giorni e con l’arresto della 40enne da parte degli agenti della squadra Volanti della questura. 🔗 Bergamonews.it - Colpisce con un pugno in faccia un infermiere del pronto soccorso, 40enne finisce nei guai Bergamo. Voleva essere subito curata e ha iniziato a urlare contro undeldell’Humanitas Gavazzeni, al quale alla fine ha sferrato unin pieno volto. Così L.S.B., transessuale brasiliana di 40 anni, è stata arrestata per lesioni aggravate.La notte tra il 29 e il 30 aprile, intorno alle 4 del mattino, è stata accompagnata alin ambulanza perché si era sentita male. Era ubriaca e agitata e, quando l’hanno messa in attesa, si è alterata e ha inveito contro il personale sanitario. Unha cercato invano di calmarla, ma lei pretendeva di essere visitata all’istante e minacciava di buttare all’aria tutto il. L’alterco è finito con uninall’operatore sanitario, che ha riportato una prognosi di 6 giorni e con l’arresto dellada parte degli agenti della squadra Volanti della questura. 🔗 Bergamonews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tenta di strappare la borsa ad una donna, poi la colpisce con un pugno in faccia - Ha tentato di strappare la borsa alla vittima, colpendola poi con un pugno in pieno volto. E’ finito in manette un cittadino straniero che nella serata di venerdì 18, in via San Giacomo (a pochi passi dalla stazione ferroviaria), ha tentato di rapinare una donna. Iscriviti al canale WhatsApp... 🔗ferraratoday.it

Colpisce un infermiere con un pugno, denunciata dai carabinieri - Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della stazione di Capodimonte, ieri sera, hanno denunciato in stato di libertà una 38enne di origini russe per lesioni a un operatore sanitario. Soccorsa poco prima in piazza Sette Settembre, a Napoli, per una lieve ferita alla mano, la donna è stata trasportata all’ospedale Cto. In evidente stato di ebbrezza, ha colpito con un pugno allo stomaco un infermiere del triage, provocandogli lesioni lievi. 🔗anteprima24.it

Grida “la mia compagna sta soffrendo” e colpisce un infermiere con una testata: 55enne condannato - Un 55enne è stato condannato in primo grado a 9 mesi di reclusione dal Tribunale di Lodi. L'uomo, nel 2022, avrebbe colpito un infermiere al volto con una testata protestando per i tempi d'attesa al pronto soccorso che giudicava troppo lunghi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Colpisce con un pugno in faccia un infermiere del pronto soccorso, 40enne finisce nei guai; Infermiere del carcere di Frosinone colpito con un pugno in faccia: «Nessun provvedimento adottato»; Infermiere aggredito a Tor Vergata, paziente gli sferra un calcio sul viso e gli rompe il naso; Reggio Emilia, sedicenne sferra un pugno in faccia al medico del pronto soccorso: denunciato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bergamo, trans sferra un pugno in faccia a un infermiere dell'Humanitas Gavazzeni: arrestata - Alterata e spazientita per l'attesa, ha aggredito il sanitario e insultato una guardia giurata. Disposto il divieto di dimora in Bergamasca ... 🔗bergamo.corriere.it

Terni.Pugno in faccia all'infermiera del pronto soccorso: arrestato l'aggressore, un sessantenne già ai domiciliari - TERNI - Un pugno in faccia all’infermiera del pronto soccorso dell ... immediatamente raggiunta dai colleghi. Il pugno l’ha colpita all’occhio, è dolorante e sotto choc. 🔗ilmessaggero.it

Reggio Emilia, infermiera del pronto soccorso colpita con un pugno - Una donna, arrivata in ospedale a seguito di un abuso di farmaci antidepressivi, ha colpito con un pugno al volto un ... A farne le spese è stata l’infermiera, colpita violentemente mentre ... 🔗msn.com