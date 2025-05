Colonna Tre importanti eventi domenicali offerti da Rete di Imprese | appuntamenti 4 11 e 18 Maggio

Colonna (Luciana Vinci) – Tre appuntamenti domenicali di estremo interesse a Colonna: il 4, l'11 ed il 18 Maggio. L'articolo Colonna. Tre importanti eventi domenicali offerti da Rete di Imprese: appuntamenti 4, 11 e 18 Maggio Cronache Cittadine.

Torino Empoli 1-0, i toscani tornano a Torino ma perdono: Vlasic regala tre punti importanti a Vanoli - di Redazione JuventusNews24Torino Empoli, il resoconto della sfida di Serie A del sabato sera: tutti i dettagli sul match È terminato da pochi minuti il match tra Torino ed Empoli che chiude il sabato di Serie A. Il risultato finale è di 1-0 con la rete di Vlasic decisiva per regalare i tre punti a Vanoli oltre al gol annullato a Masina. La Juve sarà invece impegnata sul campo della Fiorentina domani, domenica 16 marzo alle 18:00 per continuare a restare al quarto posto in classifica. 🔗juventusnews24.com

Juve Genoa, Vieira potrebbe recuperare tre importanti calciatori: cosa filtra in vista del match - di Redazione JuventusNews24Juve Genoa, Vieira potrebbe recuperare tre importanti calciatori: tutti i dettagli sull’infermieria in casa bianconera Secondo quanto riportato da La Repubblica ci sarebbero notizie positive per Patrick Vieira che dovrebbe recuperare tre importanti calciatori in vista della sfida contro la Juve al rientro dalla sosta: stiamo parlando di Thorsby, Messias e Vitinha. Il Genoa arriverà allo Stadium dopo la sosta in un match che sarà importantissimo per i bianconeri in quanto i tre punti saranno necessari per puntare ancora il quarto posto. 🔗juventusnews24.com

Successo per ‘Le forme dell’amore’ a Collescipoli: quasi 600 persone nella tre giorni di eventi - Un successo per la tre giorni di arte, musica, spettacolo, teatro, performance, storia al chiostro di santa Cecilia a Collescipoli, nel suo splendore ritrovato dopo anni di incuria, organizzata nel fine settimana appena trascorso dal Bac, Borgo Arti Collescipoli, la rete di associazioni culturali... 🔗ternitoday.it

