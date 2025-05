Colloqui sul nucleare Usa-Iran | Roma capitale del dialogo

Iraniana incontrerà domani a Roma rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito, prima del quarto round di Colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti previsto nella capitale con la mediazione dell'Oman. Lo ha comunicato il ministro degli Esteri Iraniano, Abbas Araghchi. "Avremo anche un incontro con i tre Paesi europei venerdì a Roma".

Nucleare, l’Iran smentisce i colloqui con gli Usa a Roma: “Si terranno ancora in Oman” - “Abbiamo ricevuto la richiesta da parte delle parti interessate, da parte dell’Oman che svolge il ruolo di mediatore e abbiamo dato una risposta positiva. Siamo pronti ad accogliere, come sempre, incontri che possono essere portatori di risultati positivi, in questo caso sulla questione nucleare. Roma si conferma capitale di pace e di mediazione”, aveva detto ieri Antonio Tajani confermando la notizia diffusa dal sito statunitense Axios secondo cui il secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran si sarebbe svolto nella Capitale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nucleare, il secondo round di colloqui Usa-Iran si terrà a Roma - Un secondo round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti ed Iran è previsto sabato a Roma. Lo riporta Axios citando due fonti a conoscenza della questione. Secondo il portale all’incontro saranno presenti anche i mediatori dell’Oman. Il sito di informazione statunitense riporta che l’amministrazione Trump è rimasta soddisfatta dalla prima tornata tenutasi sabato in Oman, “che si è svolto secondo i piani e ha raggiunto l’obiettivo di passare da un formato indiretto, gestito tramite intermediari, a uno diretto, con i funzionari che hanno dialogato in modo diretto” e aggiunge che ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Nucleare, secondo round colloqui Usa-Iran sabato a Roma, sul tavolo: sanzioni e programma atomico, Aiea: "Teheran vicino alla bomba” - La posizione dell'amministrazione Trump è divisa tra chi opta per una soluzione diplomatica con Teheran e chi vuole un approccio più deciso, la politica nei confronti del paese "è in fase di definizione" e sarà pronta per la giornata dei negoziati; l'Iran invece non accenna passi indietro alla rinun 🔗ilgiornaleditalia.it

A Roma nuovi colloqui sul nucleare fra Usa e Iran. L’avvertimento agli americani - Sono previsti per sabato 3 maggio. L'obiettivo è quello di limitare il programma nucleare iraniano in cambio della revoca di alcune sanzioni ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Nucleare, Iran conferma: "Prossimi colloqui con Usa a Roma" - Teheran: "Ogni negoziato parte da divergenze e l'obiettivo dei negoziati è risolvere le differenze e raggiungere un'intesa comune" ... 🔗msn.com

Iran, a Roma nuovi colloqui sul nucleare: prima con gli europei poi con gli Usa - A Roma, questo venerdì, una delegazione iraniana incontrerà rappresentanti di Regno Unito, Francia, e Germania. Si tratta del “gruppo E3” delle potenze che si impegnarono nell'accordo del 2015 volto a ... 🔗msn.com